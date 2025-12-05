FOTO: Oslavovať chcú až do marca. Slávni Slováci a Česi sa pochválili originálnymi stromčekmi a výzdobou
Aj tento rok si známe osobnosti dali záležať na vianočnej výzdobe.
Počas predvianočného obdobia nás do svojich domovov často púšťajú aj známe osobnosti, aby sa pochválili prípravou na najkrajšie sviatky roka. Od tradičných výzdob až po jedinečne zdobené stromčeky – záležať si dali aj tento rok. Niektorí si dokonca výzdobu ponechajú až do jari. Pozrite sa, ako to vyzerá v domovoch slovenských a českých celebrít pred Vianocami.
5. Helena Vondráčková
Česká spevácka diva už pred pár dňami zverejnila na sociálnej sieti video jej domu a okolia. „Prípravy na advent sú v plnom prúde...“ napísala a neskôr neváhala ukázať aj krásnu vianočnú výzdobu, ktorú podľa jej slov obdivuje nielen ona s manželom, ale aj okoloidúci.
„V minulosti to tu nebolo veľmi bežné, ale moja mama vždy dodržiavala advent, zdobila celý dom a ja som to po nej zdedila. Kedysi som si adventné vence vyrábala sama, ale teraz ich kupujem,“ prezradila o svojej vianočnej výzdobe speváčka pre Život v Česku a dodala, že je rada, že to prináša radosť najmä rodinám s deťmi.
4. Adam Bardy
Vianočným stromčekom a výzdobou sa už pochválili aj Bibána Bardyová. Ten obdivujú najmä ich traja synovia, najstarší Alan a dvojičky Leon a Evan.
3. Zuzana Plačková
December je už tu a hoci je pre mnohých ešte príliš skoro na sviatočnú náladu, u niekoho sa už začína zvianočnievať. Výnimkou nie je ani domov Zuzany Strausz Plačkovej, ktorá nedávno prekvapila svojou výzdobou. Hoci tento štýl zopár fanúšikom vyrazil dych, Zuzana vie, že to nie je dôležité – najväčšiu radosť totiž robí jej synovi Dionkovi.
Známa influencerka sa totiž pýši hneď dvomi vianočnými stromčekmi, ktoré pre ňu vyzdobili odborníčky z firmy s luxusnými dekoráciami. Hlavnému stromčeku pritom dominujú predovšetkým nápadné červené mašle, ktoré upútajú už na prvý pohľad. „Keď sa dekorácia mení na umelecké dielo. Hlavný strom sme Zuzke tento rok nadizajnovali ako skutočný originál – od vrcholu až po poslednú vetvičku. Strom je vytvorený výhradne z mašlí a zamatových gúľ,“ vysvetlili expertky na sociálnej sieti.