Chcete dobre spať? Týchto pár potravín by ste večer mali ignorovať, no poslednému sa vyhýba málokto
Chcete dobre spať? Týchto pár potravín by ste večer mali ignorovať, no poslednému sa vyhýba málokto

— Foto: Freepik.com , @freepik

Vedeli ste, že spánok vo veľkej miere ovplyvňuje aj naša strava?

Túžite po kvalitnom spánku, no namiesto toho sa neustále prehadzujete a nemôžete zaspať? Aj keď sa za najväčších nepriateľov spánku považujú starosti či stres, jeho kvalitu dokáže ovplyvniť aj to, čo zjeme. Odborníci preto spojili sily a pre portál Eat This spísali zoznam potravín, na ktoré by sme mali pred spaním zabudnúť. Poslednému sa pritom vyhýba len málokto.

11. Mäta pieporná

Foto: jcomp, Freepik

Hoci má mäta množstvo výhod pre naše zdravie, dobrý spánok medzi ne nepatrí. „Niektorí ľudia si dajú na večeru čaj z mäty a myslia si, že ich to upokojí. Ale ako sa ukázalo, mäta pieporná je spúšťačom pálenia záhy. Takže pred spaním sa jej určite vyhýbajte,“ ozrejmuje dietologička Lisa Hayimová.

10. Sušené ovocie

Konzumáciou príliš veľkého množstva sušeného ovocia podľa odborníkom zaťažujete žalúdok, čo môže viesť nadúvaniu či dokonca kŕčom. „Je to pre vysoký obsah vlákniny a nízky obsah vody,“ vysvetľuje nutričná špecialistka Lisy DeFaziová. Jesť túto pochúťku pred spaním rozhodne nie je dobrý nápad.

9. Pikantné jedlá

Foto: jcomp, Freepik

Aj keď sú pikantné jedlá často odporúčané na zlepšenie metabolizmu, vo večerných hodinách by sme sa im mali vyhýbať. Podľa odborníčky môžu u citlivých jedincov vyvolať pálenie záhy. Problémom sú však aj ich termogénne vlastnosti. „Keďže teplota vášho jadra prirodzene klesá, keď sa pripravujete na spánok, jej zvýšenie môže spôsobiť, že sa budete cítiť viac bdelí a budete mať problémy so zaspávaním,“ vysvetľuje špecialistka na výživu Erin Palinská-Wadeová.

8. Alkohol

Nejeden výskum ukázal, že pitie alkoholu pred spaním môže spôsobiť, že sa budete počas noci budiť. Ako tvrdí Hayimová, alkohol spúšťa pálenie záhy a taktiež nie je žiadnym tajomstvom, že môže viesť aj k chrápaniu. Ak chcete dobre spať, vyhnite sa mu.

Ilustračné fotografie.
Zoznam pokračuje na ďalšej strane:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

