Základom sú kvalitné suroviny a intenzívna chuť. V talianskej torte Bruna Cibereja nie je ani štipka múky
Príprava tohto dezertu je skutočne jednoduchá.
Rád varí aj pečie a čas strávený v kuchyni je preňho skôr radosťou než obyčajnou nevyhnutnosťou. Moderátor Bruno Ciberej už dávnejšie prezradil, že s priateľmi si často spríjemňujú spoločné chvíle práve varením. Vychutnať si dokáže aj tradičnú kuchyňu, no nebojí sa ani receptov, na ktoré by si iní netrúfli.
Pečie aj pre blízkych
„Rád experimentujem a varím aj veci, do ktorých sa iní možno nepúšťajú. Napríklad chobotnicu alebo mušle. Stravníci, ktorých hostím, hovoria, že väčšinou sa mi všetko podarí. Varenie a pečenie sú relax,“ prezradil v rozhovore pre Svet Evity.
Aj v období, keď ešte nemal dokonale vybavenú kuchyňu, zvládal vo veľkom piecť a vôbec sa netajil tým, že jeho sladké výtvory mali medzi známymi veľký úspech. A hoci to nerobí často, Bruno fanúšikov prednedávnom potešil videoreceptom na tortu, ktorý uverejnil na svojom instagramovom profile.
Tradičný taliansky čokoládový koláč, ktorým ostatných inšpiroval, sa pripravuje bez múky a jeho základ tvoria kvalitné suroviny. Je vláčny, má intenzívnu chuť a najlepšie je, že jeho príprava je veľmi jednoduchá.