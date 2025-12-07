Ak sa vám to deje dlhodobo, môže to naznačovať problém. Takto dokážete zatočiť s nepríjemnou únavou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ak sa vám to deje dlhodobo, môže to naznačovať problém. Takto dokážete zatočiť s nepríjemnou únavou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Kamila Magálová.

Ak ma zavolá Pán Boh, som pripravená odísť. Kamila Magálová by syna Martina dopriala každej matke

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

SLEDUJE NÁS 206 988 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ak sa vám to deje dlhodobo, môže to naznačovať problém. Takto dokážete zatočiť s nepríjemnou únavou

Únava viac postihuje ženy.
Únava viac postihuje ženy. — Foto: Pexels: Andrea Piacquadio, Karola G

Hydratácia hrá pri spánkovom režime dôležitú úlohu.

Možno to poznáte aj vy. Ráno sa budíte s pocitom, že ste spali sotva päť minút. V polobdelom stave zamierite do kúpeľne a v zrkadle namiesto vlastnej tváre vidíte bledého „zombíka" s kruhami pod očami. A jednoduchšie to nie je ani v práci. Dobrá správa je, že v tom nie ste sami. Permanentnú únavu vraj pozná každý piaty človek. Prečo?

Ilustračný obrázok. Foto: Pexels: Ketut Subiyanto

Chronická únava

Veľká analýza publikovaná v časopise Frontiers in Public Health v júli 2023 skúmala výsledky 91 štúdií z troch kontinentov. Vedci z Daejeon Univerzity v Južnej Kórei preukázali, že každý piaty dospelý človek už pocítil celkovú únavu, ktorá trvala aspoň pol roka. Nešlo pritom o ľudí, ktorí by mali diagnostikovaný zdravotný problém súvisiaci s únavou.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Obľúbená spánková poloha vám môžete natrvalo poškodiť nervy. Lekári radia, ako s tým zabojovať

Cieľom štúdie bolo odhadnúť výskyt chronickej únavy. „Únava je jedným z najčastejších subjektívnych symptómov, ktoré zhoršujú každodenný život a predpovedajú udalosti súvisiace so zdravím. Cieľom tejto štúdie bolo odhadnúť prevalenciu únavy v globálnej populácii," predstavili štúdiu, z ktorej vyplynulo viacero prekvapivých záverov.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Pixabay: Adina Voicu

Dôležitý fakt

Jedným z nich bolo, že u žien odhalili vyššiu prevalenciu ako u mužov: „Jedným z navrhovaných dôvodov prevahy žien v prevalencii únavy je zápalový model, ktorý robí ženy zraniteľnejšími voči škodlivým účinkom imunitne podmienených zmien správania (vrátane únavy, zhoršenej nálady a citlivosti na bolesť). Okrem toho môžu mať takýto rozdiel aj psychosociálne faktory naznačujúce zlé duševné zdravie a rodovú nerovnosť."

Ďalším dôležitým faktom je, že nie vždy sa dá určiť, či je permanentná únava samostatný problém alebo či je primárnym, sekundárnym alebo komorbidným symptómom nejakého iného ochorenia. Preto je podľa autorov štúdie rozlíšenie primárnej, sekundárnej a komorbidnej únavy často veľmi náročné.

Neignorujte ju

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…