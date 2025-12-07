Ak sa vám to deje dlhodobo, môže to naznačovať problém. Takto dokážete zatočiť s nepríjemnou únavou
Hydratácia hrá pri spánkovom režime dôležitú úlohu.
Možno to poznáte aj vy. Ráno sa budíte s pocitom, že ste spali sotva päť minút. V polobdelom stave zamierite do kúpeľne a v zrkadle namiesto vlastnej tváre vidíte bledého „zombíka" s kruhami pod očami. A jednoduchšie to nie je ani v práci. Dobrá správa je, že v tom nie ste sami. Permanentnú únavu vraj pozná každý piaty človek. Prečo?
Chronická únava
Veľká analýza publikovaná v časopise Frontiers in Public Health v júli 2023 skúmala výsledky 91 štúdií z troch kontinentov. Vedci z Daejeon Univerzity v Južnej Kórei preukázali, že každý piaty dospelý človek už pocítil celkovú únavu, ktorá trvala aspoň pol roka. Nešlo pritom o ľudí, ktorí by mali diagnostikovaný zdravotný problém súvisiaci s únavou.
Cieľom štúdie bolo odhadnúť výskyt chronickej únavy. „Únava je jedným z najčastejších subjektívnych symptómov, ktoré zhoršujú každodenný život a predpovedajú udalosti súvisiace so zdravím. Cieľom tejto štúdie bolo odhadnúť prevalenciu únavy v globálnej populácii," predstavili štúdiu, z ktorej vyplynulo viacero prekvapivých záverov.
Dôležitý fakt
Jedným z nich bolo, že u žien odhalili vyššiu prevalenciu ako u mužov: „Jedným z navrhovaných dôvodov prevahy žien v prevalencii únavy je zápalový model, ktorý robí ženy zraniteľnejšími voči škodlivým účinkom imunitne podmienených zmien správania (vrátane únavy, zhoršenej nálady a citlivosti na bolesť). Okrem toho môžu mať takýto rozdiel aj psychosociálne faktory naznačujúce zlé duševné zdravie a rodovú nerovnosť."
Ďalším dôležitým faktom je, že nie vždy sa dá určiť, či je permanentná únava samostatný problém alebo či je primárnym, sekundárnym alebo komorbidným symptómom nejakého iného ochorenia. Preto je podľa autorov štúdie rozlíšenie primárnej, sekundárnej a komorbidnej únavy často veľmi náročné.