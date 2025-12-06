Ak ma zavolá Pán Boh, som pripravená odísť. Kamila Magálová by syna Martina dopriala každej matke - Dobré noviny
Ak ma zavolá Pán Boh, som pripravená odísť. Kamila Magálová by syna Martina dopriala každej matke
Kamila Magálová. — Foto: Promo fotografe STVR (Záhady tela); Reprofoto 13. komnata ČT

Herečka vie, že šťastie je vykúpené tým najbolestivejším.

„Nebráň mi v tom, milujem to,“ vravel Martin svojej mame, keď ho prosila, aby s koňmi už radšej prestal. Kamila Magálová netušila, že sú to posledné slová, v ktorých sa ozval jeho typický pokoj, radosť zo života a odhodlanie. O niekoľko dní neskôr jej svet navždy stíchol. Dnes, keď sa na to pozerá spätne, si pripadá, akoby jej niekto v jednej sekunde zmenil celý život. „Život ide ďalej, aj keď sa vám nechce. A mne sa niekedy naozaj, úprimne nechce,“ priznala so zlomeným hlasom v tolkšou Honzy Musila Kamila Magálová. Jej rozprávanie je surové, úprimné a tak hlboko ľudské, že sa dotkne každého.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2065622557032420&set=a.1798467943747884

Citlivý a zraniteľný

Keď sa Martin narodil, bol to podľa herečky „veľký maco“ – takmer štyrikilový chlapec, ktorého príchod bol tak rýchly, že lekár nestihol ani dobehnúť k pôrodnému stolu. Odmalička bol tichý, pokojný, dobrý. „Stačila mu suchá kôrka v ruke. Žužlal ju, usmieval sa a pozoroval svet,“ spomínala pre Denník N Kamila Magálová.

Kamila Magálová s bývalým manželom.
Prečítajte si tiež: A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Už vtedy cítila, že je citlivý a možno aj zraniteľný. „Keď som sa vracala večer z predstavení, čakal, kým prídem, kým mu poviem dobrú noc,“ spomínala. Keď vyrástol, priznal, že sa bál, že sa mama raz nevráti. Príliš skoro pochopil, že byť synom známej herečky nie je vždy výhoda. Ako osemročný čelil posmeškom a vulgarizmom, ktoré nepatria do uší dieťaťa.

Kamila Magálová.
Kamila Magálová. Foto: 13. komnata ČT

Strata istoty

„Ak v pondelok večer bola inscenácia, v ktorej hrala moja mama a bola tam milostná scéna, tak bolo viac než isté, že v utorok ráno v škole vám o vašej mame budú hovoriť, že je k*rva,“ vravel Martin Magál v relácii 13. komnata o skúsenosti, ktorá ho naučila brániť sa a možno aj bojovať za slabších.

Z Martina vyrástol úspešný právnik – cestoval, pracoval v Londýne, žil rýchly, dynamický život. „Vždy ma brával so sebou, poď so mnou na tri dni, a tak. Vždy som v ňom mala absolútnu oporu. Istotu. To som úplne stratila. Nielen to,“ prezradila Kamila Magálová, ktorá prežila najväčšiu nočnú moru každého rodiča a v najnovšom rozhovore o tom porozprávala úplne otvorene.

