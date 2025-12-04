VIDEO: Roky im bola oporou, potom prišla choroba. Dojemné stretnutie s vnukmi vrátilo Zdenke silu žiť
Keď už strácala nádej, stal sa zázrak.
Pre mnohých je to posledná šanca zažiť niečo krásne a zároveň niečo, čo je pre mnohých zdravých ľudí obyčajné – prísť domov, pozorovať západ slnka alebo ísť na futbalový zápas. Takto mnohokrát znejú posledné želania nevyliečiteľne chorých ľudí, ktoré sa im v susednom Česku snaží splniť takzvaná Sanitka splnených snov.
Sen tentokrát splnili aj pani Zdeňke, ktorá roky vychovávala svojich dvoch malých vnukov, keď ich rodičia zlyhali. Bola pre nich domovom, oporou aj bezpečím. A potom prišla choroba, ktorá ich životy rozdelila a zobrala jej to najdôležitejšie. Možnosť byť s nimi.
Bolesť z odlúčenia
Ako uviedla Sanitka splnených snov na sociálnych sieťach, Zdeňka je dnes imobilná a jej telo slabne, no duša zostáva silná. Najsilnejšia je v nej túžba opäť vidieť Lukáša a Tomáška, chlapcov, pri ktorých stála od ich prvých krokov. Personál domova, ktorý pozoroval jej slzy, keď vyslovila ich mená, vedel, že toto prianie nemožno odkladať.
A tak oslovili dobrovoľníkov zo Sanitky splnených snov, ktorá okamžite vyrazila na cestu. Za Zdeňkou, za Lukášom a následne k Tomáškovi, do jeho budúceho domova. Počas celej jazdy Zdeňka opakovala jediné: „Už tam budeme?“