Je váš príjem menší ako táto štvormiestna suma? Štát vám štedro pomôže s drahým plynom či elektrinou
Ilustračné foto.
Foto: pexels @olia danilevich, unsplash @sofatutor

Kto sa dočká energopomoci?

Od budúceho roka by mali stúpnuť ceny energií a ľudia tak po konsolidácii budú opäť musieť siahnuť hlbšie do peňaženiek. Štát sa však chystá zakročiť. Ako priblížil portál tvnoviny.sk, energopomoc by po novom mali získať domácnosti, ktoré sa zmestia pod nový príjmový limit. Inak by im vraj ceny elektriny stúpli  20 až 30 percent.

Adresnú pomoc schválila Vláda SR. Ministerstvo hospodárstva v pomoci zavádza ukazovateľ s názvom bonita. Pri posudzovaní, či má domácnosť nárok na pomoc, sa tak bude prihliadať aj na to, koľko ľudí v nej žije. „Prvý dospelý člen domácnosti má hodnotu 1, každý ďalší dospelý 0,7 a dieťa do 14 rokov 0,5. Príjem domácnosti sa následne prepočíta podľa týchto koeficientov,“ vysvetľujú tvnoviny.sk.

Ilustračné foto.
Foto: unsplash @Fré Sonneveld

Domácnosť sa dočká pomoci, ak jej prepočítaný mesačný príjem nepresiahne 1 930 eur. „Oprávnené domácnosti dostanú elektrinu za 72,7 eura za megawatthodinu. Cena plynu zostáva na úrovni tohto roka,“ uvádza portál, podľa ktorého nejde o finálne ceny. Musia sa k ním totiž pripočítať poplatky, DPH a marža dodávateľa.

„Cieľom návrhu nariadenia vlády je zabrániť negatívnemu nárastu cien elektriny, plynu a tepla dodaného z centrálneho zásobovania teplom pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny, plynu a tepla v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien plynu, respektíve elektriny,“ uvádza rezort hospodárstva vo vládnom materiáli.

Ilustračné obrázky vytvorené umelou inteligenciou.
