Mal len šesť rokov, keď začal hasiť smäd v Afrike. Navždy ho poznačili slová jednej učiteľky
Jeho príbeh je pripomienkou toho, že každý môže prispieť k zmene.
Keď v jedno januárové ráno v roku 1998 sedel v lavici a učiteľka mu vysvetlila, že na svete existujú ľudia, ktorí nemajú prístup k pitnej vode a to je dôvodom, prečo chorľavejú a umierajú, otriaslo ním to. Ryan bol ešte len prvák, no rozhodol sa, že s touto informáciou musí niečo urobiť. Chlapcovi, ktorého v tom čase dospelí ani len nebrali vážne, sa napokon podarilo niečo nevídané.
Napriek prekážkam sa nevzdal
Kanaďan Ryan Hreljac mal približne šesť rokov, keď sa dozvedel, že ľudia v Afrike prekonávajú niekoľkohodinové cesty len preto, aby si ďaleko od domova nabrali do vedier aspoň špinavú vodu. Mladého školáka nová informácia veľmi rozrušila, hneď sa pýtal, ako by mohol pomôcť a učiteľka mu vzápätí vysvetlila, že existuje organizácia, ktorá za malý príspevok kope v Afrike studne.
„Tak som šiel domov a poprosil som rodičov o pomoc. Tí mi ale povedali, že by som si tie peniaze mal zarobiť sám. Myslel som si, že mojich 70 dolárov (asi 60 eur, pozn. red.) vyrieši celosvetový problém s vodou. Štyri mesiace som pracoval, tie peniaze som zarobil, no potom som sa dozvedel, že na to v skutočnosti treba asi dve tisíc dolárov,“ opísal na webe svojej nadácie Ryan's Well Foundation.
Každý môže prispieť k zmene
Čím viac sa tomuto problému venoval, tým viac si uvedomoval, že je oveľa väčší, než sa najprv zdalo. Začal oslovovať dobrovoľnícke organizácie, spolužiakov, celé triedy a vlastne každého, kto bol ochotný prispieť. V januári 1999 sa v jednej dedine na severe Ugandy vďaka jeho iniciatíve vyvŕtala prvá studňa a z jeho malého projektu postupne vznikla nadácia.