Mal len šesť rokov, keď začal hasiť smäd v Afrike. Navždy ho poznačili slová jednej učiteľky
Mal len šesť rokov, keď začal hasiť smäd v Afrike. Navždy ho poznačili slová jednej učiteľky
Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Kamila Magálová.

Ak ma zavolá Pán Boh, som pripravená odísť. Kamila Magálová by syna Martina dopriala každej matke

Mal len šesť rokov, keď začal hasiť smäd v Afrike. Navždy ho poznačili slová jednej učiteľky

Ryan a Jimmy v detstve / Ryan v dospelosti.
Ryan a Jimmy v detstve / Ryan v dospelosti. — Foto: Facebook/Ryan's Well Foundation

Jeho príbeh je pripomienkou toho, že každý môže prispieť k zmene.

Keď v jedno januárové ráno v roku 1998 sedel v lavici a učiteľka mu vysvetlila, že na svete existujú ľudia, ktorí nemajú prístup k pitnej vode a to je dôvodom, prečo chorľavejú a umierajú, otriaslo ním to. Ryan bol ešte len prvák, no rozhodol sa, že s touto informáciou musí niečo urobiť. Chlapcovi, ktorého v tom čase dospelí ani len nebrali vážne, sa napokon podarilo niečo nevídané.

Napriek prekážkam sa nevzdal

Kanaďan Ryan Hreljac mal približne šesť rokov, keď sa dozvedel, že ľudia v Afrike prekonávajú niekoľkohodinové cesty len preto, aby si ďaleko od domova nabrali do vedier aspoň špinavú vodu. Mladého školáka nová informácia veľmi rozrušila, hneď sa pýtal, ako by mohol pomôcť a učiteľka mu vzápätí vysvetlila, že existuje organizácia, ktorá za malý príspevok kope v Afrike studne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/RyansWell/photos/pb.100064575470705.-2207520000/10158476506003372/?type=3&locale=zh_CN

„Tak som šiel domov a poprosil som rodičov o pomoc. Tí mi ale povedali, že by som si tie peniaze mal zarobiť sám. Myslel som si, že mojich 70 dolárov (asi 60 eur, pozn. red.) vyrieši celosvetový problém s vodou. Štyri mesiace som pracoval, tie peniaze som zarobil, no potom som sa dozvedel, že na to v skutočnosti treba asi dve tisíc dolárov,“ opísal na webe svojej nadácie Ryan's Well Foundation.

Každý môže prispieť k zmene

Čím viac sa tomuto problému venoval, tým viac si uvedomoval, že je oveľa väčší, než sa najprv zdalo. Začal oslovovať dobrovoľnícke organizácie, spolužiakov, celé triedy a vlastne každého, kto bol ochotný prispieť. V januári 1999 sa v jednej dedine na severe Ugandy vďaka jeho iniciatíve vyvŕtala prvá studňa a z jeho malého projektu postupne vznikla nadácia.

