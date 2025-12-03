Prvýkrát vysvetlil, prečo rebelsky odišiel z televízie. Pavel Bruchala prekvapil svojimi plánmi - Dobré noviny
Prvýkrát vysvetlil, prečo rebelsky odišiel z televízie. Pavel Bruchala prekvapil svojimi plánmi
Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Držal ho pri živote a zháňal pomoc. Mladý hasič bol pri Kukumbergovi v momente, keď ho naozaj potreboval

Ilustračná fotografia.

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Ilustračná fotografia.

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Ilustračná fotografia.

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Ján Baláž a skupina Elán.

Prvýkrát vysvetlil, prečo rebelsky odišiel z televízie. Pavel Bruchala prekvapil svojimi plánmi

Pavel Bruchala.
Pavel Bruchala. — Foto: Instagram - @pavel_bruchala; Promo fotografie TV Markíza (Reflex)

Neprajnosť cítil aj zo strany známych hercov.

Netúži po sláve ani bohatstve. „Mojím snom je, aby som bol šťastný, spokojný a zdravý a aby sa nám podarilo reštartovať aj túto spoločnosť,“ prekvapil v rozhovore pre vidaduTV bývalý moderátor a profesionálny cestovateľ Pavel Bruchala. V rozhovore prvýkrát vysvetlil, prečo odišiel z televízie, a priznal, že sa zamýšľa aj nad možnosťou vstupu do politiky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kúsok rebela

Bol ešte len prvákom na herectve, keď mu učiteľka navrhla, aby vyskúšal ísť na súkromný konkurz v televízii Markíza. „Prišiel som na kamerové skúšky a ponúkli mi Teleráno. A ja som si dovolil Markízu odmietnuť,“ prezradil Pavel Bruchala, ktorý začal s vedením vyjednávať. Chcel, aby mu dali inú reláciu, najlepšie zábavného charakteru, tak by ponuku prijal. „O rok na to ma opäť pozvali na konkurz, kde prišlo osemtisíc ľudí a z tých vybrali len štyroch. Medzi nimi aj mňa a dali mi reláciu Doma s Markízou,“ zaspomínal si na časy, keď sa stal televíznou hviezdou.

Misske z Trebišova nechceli dať šancu, ona sa nevzdala. Markizáčka Martina Mečiarová dnes žije pre rodinu

Dvojnásobný držiteľ ceny Televízna osobnosť Markízy (TOM) moderoval Teleráno, úspešnú súťaž Zlatý dážď a nakoniec sedem rokov reláciu Reflex. „Potom som ale rebelsky zo dňa na deň odišiel. Vo mne je stále kúsok rebela,“ prezradil Bruchala, ktorý prvýkrát uviedol, prečo sa tak rozhodol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herci mu závideli

„Mal som nejaké svoje pocity v súvislosti s Markízou, že si ma nevážili, pekne nekomunikovali a necítil som podporu z televízie – na to všetko, čo som urobil pre televíziu,“ vysvetlil moderátor. „To sú tie paradoxy, že ste veľmi obľúbený, televízia z vás v tom dobrom zmysle slova žije, lebo ja som ten tovar na trhu. Plus som prišiel o peniaze, lebo mi znížili plat,“ pokračoval a dodal, že v televízii nezažil spravodlivosť a úprimnosť. Neprajnosť cítil aj zo strany známych hercov.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

