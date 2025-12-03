Prvýkrát vysvetlil, prečo rebelsky odišiel z televízie. Pavel Bruchala prekvapil svojimi plánmi
Neprajnosť cítil aj zo strany známych hercov.
Netúži po sláve ani bohatstve. „Mojím snom je, aby som bol šťastný, spokojný a zdravý a aby sa nám podarilo reštartovať aj túto spoločnosť,“ prekvapil v rozhovore pre vidaduTV bývalý moderátor a profesionálny cestovateľ Pavel Bruchala. V rozhovore prvýkrát vysvetlil, prečo odišiel z televízie, a priznal, že sa zamýšľa aj nad možnosťou vstupu do politiky.
Kúsok rebela
Bol ešte len prvákom na herectve, keď mu učiteľka navrhla, aby vyskúšal ísť na súkromný konkurz v televízii Markíza. „Prišiel som na kamerové skúšky a ponúkli mi Teleráno. A ja som si dovolil Markízu odmietnuť,“ prezradil Pavel Bruchala, ktorý začal s vedením vyjednávať. Chcel, aby mu dali inú reláciu, najlepšie zábavného charakteru, tak by ponuku prijal. „O rok na to ma opäť pozvali na konkurz, kde prišlo osemtisíc ľudí a z tých vybrali len štyroch. Medzi nimi aj mňa a dali mi reláciu Doma s Markízou,“ zaspomínal si na časy, keď sa stal televíznou hviezdou.
Dvojnásobný držiteľ ceny Televízna osobnosť Markízy (TOM) moderoval Teleráno, úspešnú súťaž Zlatý dážď a nakoniec sedem rokov reláciu Reflex. „Potom som ale rebelsky zo dňa na deň odišiel. Vo mne je stále kúsok rebela,“ prezradil Bruchala, ktorý prvýkrát uviedol, prečo sa tak rozhodol.
Herci mu závideli
„Mal som nejaké svoje pocity v súvislosti s Markízou, že si ma nevážili, pekne nekomunikovali a necítil som podporu z televízie – na to všetko, čo som urobil pre televíziu,“ vysvetlil moderátor. „To sú tie paradoxy, že ste veľmi obľúbený, televízia z vás v tom dobrom zmysle slova žije, lebo ja som ten tovar na trhu. Plus som prišiel o peniaze, lebo mi znížili plat,“ pokračoval a dodal, že v televízii nezažil spravodlivosť a úprimnosť. Neprajnosť cítil aj zo strany známych hercov.