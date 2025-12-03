Mama mi v piatich rokoch povedala, čo je zmyslom života. 10 výrokov slávnych, ktoré nás vedia inšpirovať - Dobré noviny
Dobré noviny
Mama mi v piatich rokoch povedala, čo je zmyslom života. 10 výrokov slávnych, ktoré nás vedia inšpirovať
Mama mi v piatich rokoch povedala, čo je zmyslom života. 10 výrokov slávnych, ktoré nás vedia inšpirovať

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Lisa from Pexels, Duygu Kamar

Inšpiratívne výroky o živote vám ponúknu povzbudenie a pohľad na krásu každodennosti.

Forrest Gump nás naučil, že život je ako bonboniéra a nikdy nevieme, čo ochutnáme. Niektoré bonbóny sú plné radosti, iné predstavujú ťažké životné skúšky, no všetky tvoria jedinečný príbeh. V uponáhľaných časoch, keď sa zabúdame zastaviť, nám múdre výroky dokážu pripomenúť, čo je skutočne dôležité. Rozhodli sme sa preto zostaviť rebríček desiatich pravdivých a inšpiratívnych citátov o živote, ktoré nám ho ukážu zo správneho uhla. Krásne myšlienky, ktoré dokážu povzbudiť, potešiť a vniesť svetlo aj do najobyčajnejších chvíľ, môžu mať priam liečivé účinky.

Život je ako bonbonieéra. Nikdy nevieš, čo ochutnáš. (Forrest Gump)
Život je ako bonbonieéra. Nikdy nevieš, čo ochutnáš. (Forrest Gump) Foto: Pexels: Duygu Kamar

Inšpiratívne výroky, ktoré nezostarnú

10. Keď som mal päť rokov, mama mi povedala, že zmyslom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som „šťastný“. Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu. (John Lennon)

Výrok Johna Lennona nám pripomína, že cieľom života nie je kariéra, úspech či bohatstvo, ale vnútorná spokojnosť. Šťastie je najvyššia hodnota, ktorú si často zamieňame za vonkajšie úspechy.

9. Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyváznete živý. (Elbert Hubbard)

Humor a nadhľad sú liekom na stres. Život je krátky, a preto je dôležité vedieť sa zasmiať aj na vlastných chybách.

8. Niektorí ľudia cítia dážď, ostatní len zmoknú. (Bob Marley)

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom
Prečítajte si tiež: Otec si po páde nepamätal, že je jeho dcéra. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Marley nás učí vnímať hĺbku okamihu. Niektorí ľudia dokážu nájsť krásu aj v ťažkých chvíľach, zatiaľ čo iní vidia len nepríjemnosť.

7. Žite tak, ako keby ste mali zajtra zomrieť. Uč sa, akoby si mal žiť večne. (Mahátma Gándhí)

Tento paradox nás vedie k rovnováhe: užívať si prítomnosť, no zároveň sa neustále vzdelávať a rásť.

6. Nikdy nie je neskoro – neskoro začať odznova, neskoro byť šťastný. (Jane Fonda)

Vek ani minulé chyby nie sú prekážkou. Každý deň je novou šancou na zmenu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

