Potešia chuťou aj vizuálne. Mikulášske muffiny od foodblogerky zvládnu ozdobiť aj tí najmenší
Ich príprava je jednoduchšia, než by sa mohlo zdať.
Rok sa s rokom zišiel a deti si 6. decembra ráno opäť nájdu vo vyčistených čižmách sladkú nádielku od Mikuláša. Ak však tentokrát premýšľate nad niečím, čo poteší aj dospelých alebo prispeje k príjemnej decembrovej atmosfére, inšpirovať sa môžete receptom na tieto milé a tematicky ladené muffiny.
Deň plný štedrosti
Príbeh svätého Mikuláša je známy hádam každému. Štedrý a skromný muž, ktorý vraj žil na prelome tretieho a štvrtého storočia v gréckom meste Myra, podľa najznámejšej legendy v noci obdaroval tri núdzne dievčatá, ktoré otec nemohol vydať, pretože na svadbu nemal dosť peňazí.
Podľa iných verzií Mikuláš každú noc obchádzal mesto a do okien všetkých chudobných rodín kládol peniaze. V každom prípade, jeho štedrosť zľudovela a inšpiráciu z nej čerpáme dodnes. V mnohých domácnostiach sa však tento sviatok postupne mení na malé Vianoce, jeho podstata je pritom úplne iná.
Tento deň má byť o skromnosti, štedrosti a drobných daroch a ak k tomu chcete prispieť niečím vlastnoručne pripraveným, ideálne sú napríklad tieto muffiny, ktorými svojich fanúšikov inšpirovala česká foodblogerka tvoriaca pod pseudonymom easy.dish.