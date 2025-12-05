Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov - Dobré noviny
Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov
Ilustračná fotografia.

Ilustračná fotografia.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.
Foto: Wikimedia Commons, David Sedlecký, Reprofoto/ YouTube.com, IVETA BARTOŠOVÁ - Official

Prvá láska českej speváčky tragicky zahynula na železničnom priecestí len vo veku 25 rokov.

Hovorí sa, že prvá láska je najmocnejšia. Zrejme to platilo aj u Ivety Bartošovej, pre ktorú bol Petr Sepéši osudovým mužom, ktorý ovplyvnil celý jej život. Priznala to vo svojej knihe Neměla jsem se narodit. Krásna blondína bola idolom mnohých a spolu so speváckym kolegom ich v Československu považovali za akési stelesnenie Rómea a Júlie. Duet "Knoflíky lásky" z roku 1984 ich katapultoval až na samotný vrchol našej popovej scény.

Realita bola trochu odlišná. Petr po čase začal ľutovať, že z mladučkej Ivety spravil ženu a ich vzťah bagatelizoval. Bola vraj preňho pridivoká, napriek tomu sám nevedel byť verný. Speváčke to veľmi ubližovalo. No keď náhle a tragicky v roku 1985 zahynul, ocitla sa na hranici šialenstva a robila tie najzvláštnejšie veci. Toto je ich príbeh.

Foto: Wikimedia Commons, David Sedlecký

Mala len spacák

Iveta Bartošová a Petr Sepéši, ktorý sa narodil na Slovensku v Brezne, sa zoznámili na jihlavskej súťaži Mladá pieseň. Mladšia speváčka Sepéšiho okamžite okúzlila. „Chystal som sa odísť zo skúšky na chvíľu na vzduch, keď zrazu počujem spev. Zastavil som sa a počúval. Na tom hlase ma niečo fascinovalo, bol mi nejako dôverne blízky,“ cituje portál Vlasta.cz speváka, ktorého vtedy napadlo, že by s Ivetou mohli vytvoriť duo.

Iveta Bartošová a Ladislav Štaidl / Iveta Bartošová so synom Arturom
Prečítajte si tiež: Prvýkrát ju Štaidl poslal na potrat, druhý raz sa nedala. Iveta Bartošová si syna Artura vybojovala

V tom čase však nebolo ľahké sa v hudobnej brandži presadiť, pomocnú ruku im tak podal hudobný producent Tomáš Gottlieb. Pracoval v pražskej Lucerne a najmä Sepéši ho na "prvú dobrú" zaujal. „Zaklopali na moju kanceláriu v Lucerne. Chceli pracovať. Chceli spievať - ​​ona z Frenštátu, on z Ašu - a v Prahe nikoho nepoznali. Iveta prišla doslova so spacákom. Bol som viac v šoku ako oni, už predtým som ich videl v televízii a pre mňa to boli americké hviezdy. Ale zdráhal som sa ich zamestnať v Lucerna Bare, to bolo niečo iné ako estrády alebo súťaže. Tu ľudia tancovali, bavili sa, naši vystupujúci ich museli strhnúť, dostať do hry, a na toto mi prišli príliš mladučkí. Ale skúsil som to s nimi,“ prezradil prvý manažér Ivety Bartošovej v rozhovore pre Blesk.

Prvý

V roku 1984 sa tak Iveta aj Petr po prvýkrát predstavili na televíznej obrazovke v relácii Sejdeme se na výsluní, v ktorej aj spoločne zaspievali. Netrvalo dlho a piesne Knoflíky lásky či Červenám ich katapultovali na vrchol československej popovej scény. Hudobná kariéra oboch mladých ľudí sa začala vyvíjať tým správnym smerom a obaja navonok pôsobili ako rozprávkový pár. V tom čase by sa snáď nenašiel nik, kto by im ich láske neprial.

Foto: Wikimedia Commons, myself (zipacna1)

Hoci pôsobili vierohodne, dodnes sa úplne nevie, ako to medzi sebou mali. Mnohé médiá totiž uvádzajú, že Iveta bola do Petra skutočne zamilovaná, čo napokon priznala aj vo svojej knihe Neměla jsem se narodit, kde píše, že spevák bol dokonca jej "prvý" muž v živote. 

Zamilovaný do inej

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

