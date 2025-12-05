Takmer žiadne sladkosti, Mikuláš bol o inom. Etnologička Nádaská priblížila, čo sa do čižiem dávalo kedysi
Ako vyzerala tradícia kedysi?
Naše staré mamy by sa neveriacky pousmiali nad tým, čo všetko dnešné deti nájdu v čižmičke. Mikulášske balíčky sa z nenápadnej drobnosti, ktorá mala potešiť v chladnom decembrovom ráne, postupne premenili na malé vianočné darčeky. Etnologička Katarína Nádaská pre portál Najmama.sk prezradila, že pôvodná myšlienka tohto sviatku bola úplne odlišná ako v súčasnosti.
Čo sa do balíčkov dávalo kedysi
Zatiaľ čo obchodné domy dnes ponúkajú hotové balíčky plné čokolády a sušienok, kedysi vyzerali oveľa skromnejšie. Podľa tradície v nich nechýbalo ovocie, orechy a drobné hračky, ktoré boli dostupné priamo doma.
„Vo vidieckom prostredí to boli najmä jabĺčka a sušené ovocie ako slivky, hrušky, marhule, a to, čo mali rodičia doma dostupné. Skôr išlo o efekt obdarovania ako o honosné dary. V meste si ale napríklad deti v balíkoch našli aj teplé ponožky alebo rukavice, čo by im pomohlo už v začínajúcej zime. Boli to aj malé hračky, ako malý drevený koník pre chlapca, alebo látková bábika pre dievča,“ uviedla Katarína Nádaská pre Najmama.sk.
Ako sa balíčky postupne menili
Honosné balenia sladkostí, mandarínky, figúrky či veľké čokolády, to všetko pribúdalo až časom. Nádaská vysvetľuje, že ovocie zo zahraničia bolo kedysi skôr výnimočnosťou.