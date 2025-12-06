Dôverujete svojmu partnerovi? Týchto 8 viet hovoria tí, ktorí neveria, upozorňuje psychologička z Harvardu
Najnebezpečnejšia veta je zároveň najnenápadnejšia.
Dôvera je základ každého vzťahu, no podľa klinickej psychologičky Cortney Warrenovej z Harvardu ju dokážeme nenápadne narúšať aj úplne bežnými vetami. Ako priznala pre CNBC, niekedy stačí len zopár slov a vzťah sa začne rozpadať pomalšie, než by ste si všimli. Warrenová tvrdí, že existuje osem viet, ktoré páry s pevnou dôverou nikdy nepoužívajú, pretože môžu spôsobiť nezvrátiteľné škody. A ak ich občas poviete, nie je to dôvod na paniku, ale môže to byť perfektný spôsob, ako zmeniť spôsob komunikácie. Tu je rebríček od najneškodnejšej vety po tú najničivejšiu.
8. Mal by si vedieť, prečo som nahnevaná
Toto je pasca, do ktorej padáme všetci. „Očakávať, že vám partner bude čítať myšlienky, nie je fér. Komunikácia je kľúčom k úspešnému vzťahu,“ vysvetlila psychologička a dodala, že ani ten, kto s vami spí v jednej posteli, nedokáže čítať vaše myšlienky.
Páry, ktoré si dôverujú, namiesto toho hovoria: „Tu je dôvod, prečo som nahnevaná.“ Jasne, pokojne, bez hádaniek.
7. Končím s tebou
„Vzťahy prechádzajú vzostupmi aj pádmi. Povedať ‚končím‘ v zápale hádky môže spôsobiť dlhodobé škody. Páry, ktoré si dôverujú, sa nevyhrážajú prázdnymi rečami a vedia, že jeden ťažký moment neznamená koniec vzťahu,“ pokračovala Warrenová. Vyhrážať sa rozchodom ničí bezpečie vo vzťahu, aj keď to nemyslíme vážne.
Dospelé a dôverujúce si páry radšej povedia: „Zvládneme to. Stojím pri tebe.“