Dôverujete svojmu partnerovi? Týchto 8 viet hovoria tí, ktorí neveria, upozorňuje psychologička z Harvardu
Dôverujete svojmu partnerovi? Týchto 8 viet hovoria tí, ktorí neveria, upozorňuje psychologička z Harvardu
Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Ilustračná fotografia.

Ilustračná fotografia.

Ilustračná fotografia.

Dôverujete svojmu partnerovi? Týchto 8 viet hovoria tí, ktorí neveria, upozorňuje psychologička z Harvardu

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Freepik

Najnebezpečnejšia veta je zároveň najnenápadnejšia.

Dôvera je základ každého vzťahu, no podľa klinickej psychologičky Cortney Warrenovej z Harvardu ju dokážeme nenápadne narúšať aj úplne bežnými vetami. Ako priznala pre CNBC, niekedy stačí len zopár slov a vzťah sa začne rozpadať pomalšie, než by ste si všimli. Warrenová tvrdí, že existuje osem viet, ktoré páry s pevnou dôverou nikdy nepoužívajú, pretože môžu spôsobiť nezvrátiteľné škody. A ak ich občas poviete, nie je to dôvod na paniku, ale môže to byť perfektný spôsob, ako zmeniť spôsob komunikácie. Tu je rebríček od najneškodnejšej vety po tú najničivejšiu.

Foto: Freepik

8. Mal by si vedieť, prečo som nahnevaná

Toto je pasca, do ktorej padáme všetci. „Očakávať, že vám partner bude čítať myšlienky, nie je fér. Komunikácia je kľúčom k úspešnému vzťahu,“ vysvetlila psychologička a dodala, že ani ten, kto s vami spí v jednej posteli, nedokáže čítať vaše myšlienky.

Páry, ktoré si dôverujú, namiesto toho hovoria: „Tu je dôvod, prečo som nahnevaná.“ Jasne, pokojne, bez hádaniek.

7. Končím s tebou

„Vzťahy prechádzajú vzostupmi aj pádmi. Povedať ‚končím‘ v zápale hádky môže spôsobiť dlhodobé škody. Páry, ktoré si dôverujú, sa nevyhrážajú prázdnymi rečami a vedia, že jeden ťažký moment neznamená koniec vzťahu,“ pokračovala Warrenová. Vyhrážať sa rozchodom ničí bezpečie vo vzťahu, aj keď to nemyslíme vážne.

Dospelé a dôverujúce si páry radšej povedia: „Zvládneme to. Stojím pri tebe.“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

