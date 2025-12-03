Obloha sa rozžiari 120-krát za hodinu. Nad našimi hlavami nastane nebeská šou, budú výborné podmienky
Doprajte si nočný pohľad na nebo.
December so sebou neprináša len sviatočnú atmosféru, ale aj jeden z najkrajších nebeských javov roka. Nočnú oblohu čaká šou, ktorá každoročne priláka pozorovateľov po celom svete. Najsilnejší zimný roj opäť naplní oblohu desiatkami padajúcich meteorov a odborníci hovoria o výnimočných podmienkach na sledovanie.
Farebná zimná atrakcia
Ako informuje iMeteo, december už tradične patrí Geminidám – meteorickému roju, ktorý je na severnej pologuli jedným z najvýraznejších. Tento rok budú aktívne od 1. do 21. decembra 2025, pričom maximum nastane v noci z 13. na 14. decembra. Ak počasie dovolí, obloha môže ponúknuť až 120 meteorov za hodinu.
Geminidy sú pritom charakteristické svojou farebnosťou – mnohé z nich sa rozžiaria bielou, žltou, modrou či zelenou farbou a výborne vyniknú aj na zimnej oblohe.
Kompaktný roj
Web astro.sk upozorňuje, že Geminidy patria medzi mimoriadne kompaktné meteorické roje. Ich priemer dosahuje približne 22 miliónov kilometrov, čo je výrazne menej než pri iných známych rojoch.
Práve hustá centrálna časť spôsobuje, že počas maxima môžeme sledovať aj viac jasných meteorov.