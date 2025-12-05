Nechce utekať pred svojím osobným diviakom. Sandra zo slávnej reklamy vyšla s pravdou von a oslobodila sa
Cítim, že je ten správny čas byť úprimná, a hlavne sama k sebe, priznala.
„Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím.“ To je veta, ktorá sa vďaka legendárnej reklame stala neodmysliteľnou súčasťou decembrového televízneho vysielania a ešte aj dnes si ju ľudia radi pozrú. Zatiaľ čo reklama zostáva stále rovnaká, hlavná hrdinka spotu už dávno nie je malým dievčatkom. Sandra Flemrová je dospelou 26-ročnou ženou a na sociálnych sieťach pridala video, v ktorom chcela byť prvýkrát úprimná o svojom súkromnom živote.
Ustráchané prasa
„Je veľmi príjemné, že sa z tej reklamy stala tradícia a legenda. Vždy sa usmejem, keď v televízii beží. Ľudia dodnes chcú, aby som im tú vetu povedala,“ prezradila ešte dávnejšie pre DVTV Sandra Flemrová, ktorá si pred 22 rokmi zahrala v mimoriadne obľúbenom vianočnom spote. V tom čase mala len štyri roky a na natáčanie si spomína len matne.
„Pamätám si, keď na natáčanie priviezli to divoké prasa. Strašne sa bálo,“ uviedla Flemrová, ktorá s vtipom dodala, že zuby ju sprevádzajú nielen kvôli reklame, ale aj v normálnom živote. Dnes totiž pracuje ako sestrička v zubnej ordinácii.
Chce žiť v pravde
Na sociálnych sieťach teraz Sandra prekvapila novým videom, v ktorom priznala, že už chce prestať utekať pred svojím vlastným osobným „diviakom“, ktorý ju roky prenasleduje. „Cítim, že je ten správny čas byť úprimná, a hlavne sama k sebe,“ vysvetlila s tým, že je veľmi otvorený človek, ale z jedného dôvodu sa počas Vianoc veľmi uzatvárala. A o tomto dôvode sa teraz rozhodla prehovoriť.
„Dôvod, prečo toto video natáčam, je, že už dlhší čas vo svojom živote cítim náklonnosť k ženám. Dlho som to v sebe potláčala, nechcela som si to priznať a čiastočne som to prehliadala. Ale tým dňom je koniec. Chcem žiť v pravde, slobodne a jednoducho tak, ako to cítim,“ povedala otvorene a s láskou v očiach.