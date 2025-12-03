Po magickom roku sa tešia na zavŕšenie ich lásky. Oslávenec Tomáš Tatar sa dočkal úprimného vyznania
Slovenský hokejista oslávil 35. narodeniny.
Darí sa mu nielen na klzisku, ale aj v súkromí. Reč je o hokejistovi Tomášovi Tatarovi, ktorý v júli tohto roka svadbou spečatil svoju lásku s Veronikou a krátko na to sa pochválil krásnou novinkou – rodinka sa rozrastie o nového člena. Začiatkom decembra náš reprezentant oslávil narodeniny a pri tejto príležitosti mu manželka venovala dojímavé slová plné lásky.
Emócie tam boli
Tomáš Tatar prežíva aktuálne jedno z najkrajších období v živote. O dva roky staršiu Veroniku stretol v roku 2018 po rozchode s dlhoročnou partnerkou, vicemiss Luciou Slaninkovou. A hoci ich vzťah musel prežiť mesiace odlúčenia, ich puto sa len posilnilo.
„Musí mi padnúť do oka, mať zmysel pre humor a byť slušná,“ opísal kedysi svoje predstavy o životnej partnerke hokejista. A práve to všetko našiel vo Veronike, ktorú označil za svoju najväčšiu psychickú oporu.
Svoju lásku po piatich rokoch vzťahu v lete spečatili sobášom pri talianskom jazere Lago Maggiore. „Emócie tam boli, to by som klamal. Pri hokeji už trému nemám, je to roky moja práca, ale svadba je raz za život. Bolo to krásne a s Veronikou sme si to naozaj užili,“ priznal pre Športový Čas známy hokejista.