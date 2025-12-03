Keď bol malý, kočíkovala ho Dara Rolins. Známy Slovák bol za zatvorenými dverami úplne iný ako na ulici
Mal len 16 rokov, keď začal hrať v kapele Roba Grigorova.
V škole zvykol spolužiakom robiť šou a zatiaľ čo na ulici pôsobil ako obyčajný chlapec, doma sa menil na hudobníka s vycibreným vkusom. Jeho rovesníci počúvali detské pesničky, on sa zatiaľ ponáral do džezu, funku či R&B a len málokto vie, že vyrastal neďaleko známej slovenskej speváčky, ktorá si k jeho mame chodila po spevácke rady. Chlapec, ktorému umenie učarovalo už v detstve, dnes patrí k našej hudobnej špičke.