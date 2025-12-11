Mal iba rok a hádzal lepšie ako dospelí. Najmladší šampión v šípkach Littler sa miliónmi nenechal pokaziť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mal iba rok a hádzal lepšie ako dospelí. Najmladší šampión v šípkach Littler sa miliónmi nenechal pokaziť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Adam Urban.

Do hudby vkladal vlastnú krehkosť. Slovensko šokovala smrť mladého speváka, ktorý sa preslávil v talentovej šou

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 981 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mal iba rok a hádzal lepšie ako dospelí. Najmladší šampión v šípkach Littler sa miliónmi nenechal pokaziť

Rodičia stoja stále po jeho boku od prvých úspechov.
Rodičia stoja stále po jeho boku od prvých úspechov. — Foto: Instagram: Lukethenukelittler

Ronaldo medzi šipkármi sa nezmenil ani peniazmi ani popularitou.

Jeho meno sa v roku 2024 dostalo na tretie miesto v rebríčku najvyhľadávanejších mien na Google vo Veľkej Británii. Predbehli ho len dve osobnosti – Kate Middleton a Donald Trump. Vtedy iba 16-ročný Luke Littler prepísal všetky štatistiky šípkarského športu, keď sa vo svojej prvej sezóne profesionálneho športovca dostal rovno do finále Majstrovstiev sveta – a o rok na to už turnaj vyhral. Za ten čas rozbehol už vlastné podnikanie, zarobil viac ako dva milióny libier a rekordy prekonáva na počkanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ultimate Darts 🎯 (@ultimatedarts)

Začiatky v plienkach

Luke Littler sa narodil do bežnej britskej rodiny, kde vyrastal po boku dvoch bratov a sestry. Otec pracuje ako taxikár a mama je predajkyňou v obchode s vonnými sviečkami. Jeho kariéra neoficiálne začala vo chvíli, keď mu otec domov doniesol prvé šípky. Tie sa síce hádzali len na magnetickú tabuľu, ale Lukea to okamžite chytilo. Mal vtedy 18 mesiacov a na sebe stále plienky, ale v hádzaní a mierení by už vtedy prekonal nejedného krčmového hráča.

Video, s ktorým sa podelila Littlerova mama, sa okamžite stalo virálnym a nie je sa čomu čudovať. V štyroch rokoch už dostal profesionálnejšie vybavenie. Od ôsmich rokov chodil do krčiem s rodičmi aj 5-krát do týždňa, aby si mohol zahrať na lepších terčoch.

Radšej šípky ako futbal

Spočiatku sa venoval aj futbalu, ale rodičia ho napokon nasmerovali k tomu, aby sa zameral práve na šípky. „Bol to dobrý futbalista, miloval ten šport ako všetky deti,“ vysvetľoval otec Lukea Littlera s dodatkom, že potom presvedčil, aby zavesil kopačky na klinec a sústredil sa len na šípky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Luke TheNuke Littler (@lukethenukelittler)

„Futbal môžeš hrať všade, ale keď je cez víkend turnaj v šípkach, choď tam," hovoril mu. Sám bol amatérskym hráčom a veril, že v tomto športe má jeho syn väčšiu perspektívu aj šancu na úspech. „Bol s tým úplne v pohode, dávali sme ho na všetky turnaje," dodal otec. 

Ronaldo šípok

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…