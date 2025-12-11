Mal iba rok a hádzal lepšie ako dospelí. Najmladší šampión v šípkach Littler sa miliónmi nenechal pokaziť
Ronaldo medzi šipkármi sa nezmenil ani peniazmi ani popularitou.
Jeho meno sa v roku 2024 dostalo na tretie miesto v rebríčku najvyhľadávanejších mien na Google vo Veľkej Británii. Predbehli ho len dve osobnosti – Kate Middleton a Donald Trump. Vtedy iba 16-ročný Luke Littler prepísal všetky štatistiky šípkarského športu, keď sa vo svojej prvej sezóne profesionálneho športovca dostal rovno do finále Majstrovstiev sveta – a o rok na to už turnaj vyhral. Za ten čas rozbehol už vlastné podnikanie, zarobil viac ako dva milióny libier a rekordy prekonáva na počkanie.
Začiatky v plienkach
Luke Littler sa narodil do bežnej britskej rodiny, kde vyrastal po boku dvoch bratov a sestry. Otec pracuje ako taxikár a mama je predajkyňou v obchode s vonnými sviečkami. Jeho kariéra neoficiálne začala vo chvíli, keď mu otec domov doniesol prvé šípky. Tie sa síce hádzali len na magnetickú tabuľu, ale Lukea to okamžite chytilo. Mal vtedy 18 mesiacov a na sebe stále plienky, ale v hádzaní a mierení by už vtedy prekonal nejedného krčmového hráča.
Video, s ktorým sa podelila Littlerova mama, sa okamžite stalo virálnym a nie je sa čomu čudovať. V štyroch rokoch už dostal profesionálnejšie vybavenie. Od ôsmich rokov chodil do krčiem s rodičmi aj 5-krát do týždňa, aby si mohol zahrať na lepších terčoch.
Radšej šípky ako futbal
Spočiatku sa venoval aj futbalu, ale rodičia ho napokon nasmerovali k tomu, aby sa zameral práve na šípky. „Bol to dobrý futbalista, miloval ten šport ako všetky deti,“ vysvetľoval otec Lukea Littlera s dodatkom, že potom presvedčil, aby zavesil kopačky na klinec a sústredil sa len na šípky.
„Futbal môžeš hrať všade, ale keď je cez víkend turnaj v šípkach, choď tam," hovoril mu. Sám bol amatérskym hráčom a veril, že v tomto športe má jeho syn väčšiu perspektívu aj šancu na úspech. „Bol s tým úplne v pohode, dávali sme ho na všetky turnaje," dodal otec.