Chcela odísť, no vždy myslela naňho. Zdeno Chára našiel šťastie pri Táni, ktorá to ťahala 25 rokov
Koľko meriaš? spýtala sa ho v múzeu a bola z toho láska.
Keď sa s výškou 206 centimetrov rútil na Michaela Ruppera a vyzval ho, aby sa pobili, súperovi nebolo všetko jedno. Keď bitka skončila, Zdeno Chára povedal niečo, čo jeho protivníka úplne vyviedlo z miery. „Ďakujem veľmi pekne, vážim si to,“ poďakoval Chára za bitku a Rupper vtedy pochopil, že mal dočinenia s najslušnejším mužom, akého v živote stretol – chlap, ktorý vám dal po papuli a ešte za to poďakoval. Zdeno Chára si u všetkých dokázal získať rešpekt a na svoju charizmu zbalil aj svoju stredoškolskú lásku Tatianu, hoci vraj nikdy nebol šoumen a komik. „Nezabúdaj na dve čarovné slovíčka – prosím a ďakujem. Tie otvárajú dvere a srdcia do sveta,“ učil otec Cháru, ktorý sa stal legendou.
Zo Zdena nikdy hokejista nebude
Príbeh jeho života by mohol byť námetom na filmový trhák. Zdeno Chára si cestu medzi tie najväčšie hviezdy doslova vydobyl aj napriek tomu, že ako dieťaťu mu v Trenčíne len málokto veril. „Nikto mi neveril. Bol som príliš veľký, príliš neohrabaný, príliš všetko. Nikoho na Slovensku som nedokázal presvedčiť, že dokážem hrať hokej,“ spomínal Zdeno, ktorého spoluhráči, ale aj dospelí často zosmiešňovali. Bol samá ruka, samá noha a aj tréner juniorov Trenčína Ernest Bokroš mal jasný názor. „Zo Zdena nikdy hokejista ani obranca nebude,“ vravel otcovi Zdeňkovi Chárovi. Ten ale ako jediný svojmu synovi stále veril, hoci mu nedokázal zohnať správne korčule a nemohol si dovoliť lepšiu hokejku.
„Ja som mu odpovedal: pamätaj si, on raz bude jeden z najlepších obrancov na svete. Povedal som, že ja s ním budem trénovať sám, a tak som aj urobil,“ spomínal pre Denník N Zdenov otec, ktorý bol bývalým československým reprezentantom v zápasení. Práve on trénoval syna nielen na ľade, ale aj v gymnastike, zápasení, akrobacii, bral ho do kopcov, učil ho potláčať únavu či sústrediť sa na cieľ. Silu v rukách uňho napríklad trénoval tým, že Zdeno musel narábať hokejkou zabetónovanou vo veľkom vedre. „Hokejista musí zdvíhať hokejku aj s odporom. Protihráča nahrádzal ten betón,“ vysvetľoval pre Sportnet Zdeněk Chára, ktorý netradičným tréningom urobil zo syna výnimočného atléta – silného a disciplinovaného.
Čo ak sa to podarí?
Zdeno netúžil po ničom inom, len aby dostal šancu, aby mu niekto v hokeji dôveroval, no toho sa dlho nedočkal. „Boli také dni, kedy som si hovoril – ešte to dnes nevzdám a uvidím zajtra. Koľkokrát to bolo len o tom jednom dni, že som sa posúva z jedného dňa na druhý. Nemal som nejaké veľké ciele alebo vízie, ale stále som si hovoril, že sa nevzdám,“ spomínal v podcaste Boris a Brambor Zdeno Chára, v ktorého veril najmä otec. Ten mu stále hovoril, že tvrdá práca sa vždy vráti. „Chlapče, budeš najlepší hokejista, len to nesmieš vzdať,“ povedal otec a buchol päsťou po stole.