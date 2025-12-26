Chcela odísť, no vždy myslela naňho. Zdeno Chára našiel šťastie pri Táni, ktorá to ťahala 25 rokov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chcela odísť, no vždy myslela naňho. Zdeno Chára našiel šťastie pri Táni, ktorá to ťahala 25 rokov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Pavel Nový a Zdena Studenková.

So ženou boli chudobní ako kostolné myši. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět prekonal aj smrť

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 902 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chcela odísť, no vždy myslela naňho. Zdeno Chára našiel šťastie pri Táni, ktorá to ťahala 25 rokov

Zdeno Chára s manželkou Tatianou.
Zdeno Chára s manželkou Tatianou. — Foto: Instagram - @zeechara33

Koľko meriaš? spýtala sa ho v múzeu a bola z toho láska.

Keď sa s výškou 206 centimetrov rútil na Michaela Ruppera a vyzval ho, aby sa pobili, súperovi nebolo všetko jedno. Keď bitka skončila, Zdeno Chára povedal niečo, čo jeho protivníka úplne vyviedlo z miery. „Ďakujem veľmi pekne, vážim si to,“ poďakoval Chára za bitku a Rupper vtedy pochopil, že mal dočinenia s najslušnejším mužom, akého v živote stretol – chlap, ktorý vám dal po papuli a ešte za to poďakoval. Zdeno Chára si u všetkých dokázal získať rešpekt a na svoju charizmu zbalil aj svoju stredoškolskú lásku Tatianu, hoci vraj nikdy nebol šoumen a komik. „Nezabúdaj na dve čarovné slovíčka – prosím a ďakujem. Tie otvárajú dvere a srdcia do sveta,“ učil otec Cháru, ktorý sa stal legendou.

Zo Zdena nikdy hokejista nebude

Príbeh jeho života by mohol byť námetom na filmový trhák. Zdeno Chára si cestu medzi tie najväčšie hviezdy doslova vydobyl aj napriek tomu, že ako dieťaťu mu v Trenčíne len málokto veril. „Nikto mi neveril. Bol som príliš veľký, príliš neohrabaný, príliš všetko. Nikoho na Slovensku som nedokázal presvedčiť, že dokážem hrať hokej,“ spomínal Zdeno, ktorého spoluhráči, ale aj dospelí často zosmiešňovali. Bol samá ruka, samá noha a aj tréner juniorov Trenčína Ernest Bokroš mal jasný názor. „Zo Zdena nikdy hokejista ani obranca nebude,“ vravel otcovi Zdeňkovi Chárovi. Ten ale ako jediný svojmu synovi stále veril, hoci mu nedokázal zohnať správne korčule a nemohol si dovoliť lepšiu hokejku.

Paľo Demitra a Tomáš Kopecký / Tomáš Kopecký s manželkou Majkou
Prečítajte si tiež: Demitra iba kvôli nemu otvoril 50-ročnú slivovicu. Tomáš Kopecký by neuspel bez Majky, ktorú si bral mladý

„Ja som mu odpovedal: pamätaj si, on raz bude jeden z najlepších obrancov na svete. Povedal som, že ja s ním budem trénovať sám, a tak som aj urobil,“ spomínal pre Denník N Zdenov otec, ktorý bol bývalým československým reprezentantom v zápasení. Práve on trénoval syna nielen na ľade, ale aj v gymnastike, zápasení, akrobacii, bral ho do kopcov, učil ho potláčať únavu či sústrediť sa na cieľ. Silu v rukách uňho napríklad trénoval tým, že Zdeno musel narábať hokejkou zabetónovanou vo veľkom vedre. „Hokejista musí zdvíhať hokejku aj s odporom. Protihráča nahrádzal ten betón,“ vysvetľoval pre Sportnet Zdeněk Chára, ktorý netradičným tréningom urobil zo syna výnimočného atléta – silného a disciplinovaného.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zeechara33/photos/pb.100044314485030.-2207520000/2326872650859024/?type=3

Čo ak sa to podarí?

Zdeno netúžil po ničom inom, len aby dostal šancu, aby mu niekto v hokeji dôveroval, no toho sa dlho nedočkal. „Boli také dni, kedy som si hovoril – ešte to dnes nevzdám a uvidím zajtra. Koľkokrát to bolo len o tom jednom dni, že som sa posúva z jedného dňa na druhý. Nemal som nejaké veľké ciele alebo vízie, ale stále som si hovoril, že sa nevzdám,“ spomínal v podcaste Boris a Brambor Zdeno Chára, v ktorého veril najmä otec. Ten mu stále hovoril, že tvrdá práca sa vždy vráti. „Chlapče, budeš najlepší hokejista, len to nesmieš vzdať,“ povedal otec a buchol päsťou po stole.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…