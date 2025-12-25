Ak by nemali Riša, dieťa by si adoptovali. Vlada Müllera jeho Eliška nečakala vždy s otvorenou náručou - Dobré noviny
Ak by nemali Riša, dieťa by si adoptovali. Vlada Müllera jeho Eliška nečakala vždy s otvorenou náručou
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ak by nemali Riša, dieťa by si adoptovali. Vlada Müllera jeho Eliška nečakala vždy s otvorenou náručou

Vlado Müller s Richardom.
Vlado Müller s Richardom. — Foto: Reprofoto ČT - Chlap; Facebook - Richard Müller

Naposledy vydýchol, až keď prišiel Richard.

„Súkromie skoro nemám. Syna vidím dva razy do mesiaca. Lepšie ho poznajú jeho starí rodičia. Manželku zase poznám telefonicky,“ hovorieval legendárny herec Vlado Müller, ktorý bol neprehliadnuteľný na javisku, vo filme, ale aj v skutočnom živote. Prototyp férového chlapa hral veľakrát otcov rodín, mužov, ktorí si s deťmi veľmi rozumejú, no v realite bol vzťah s jeho vlastným synom na bode mrazu. Vlado Müller prežíval časy, kedy ho jeho syn Richard ani manželka Eliška nevítali s otvorenou náručou a jeho jediný syn bol nakoniec rád, keď otec nadobro odišiel z domu. „Nech si Rišo hovorí čo chce, ale vernejšiu kópiu svojho otca by ťažko aj nejaký sochár vytesal,“ hovoria blízki Müllerovcov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/richardmullerpage/photos/pb.100044405170373.-2207520000/10156681770995224/?type=3

Trpké detstvo

Devätnásteho marca 1936 sa do rodiny Müllerovcov narodil prvorodený syn Vlado a hneď od začiatku svojho života bojoval o prežitie. Na svet prišiel predčasne a otec v zúfalej snahe zachrániť ho objednal lieky až zo Švajčiarska.

Prečítajte si tiež: Všetci ho spájali s Vášáryovou. Štefan Kvietik zostal verný manželke Evičke, ktorá preňho obetovala kariéru

„Mal trpké detstvo. Jemu zomrela mamička pri pôrode a do štyroch rokov ho vychovávala babička, ktorá musela vynaložiť veľké úsilie, aby z neho spravila zdravého chlapca,“ spomínala v relácii Radosť zo života Vladova manželka Eliška. Práve jej neskôr hovoril, že hoci sa jeho otec neskôr oženil a sobášom získal „novú mamu“, keď sa mu narodila nevlastná sestra, cítil sa byť na druhej koľaji.

Foto: Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Čo tu ten mladý chlapec chce

Ako 15-ročný Vlado Müller odišiel z domu študovať na divadelnú akadémiu do Bratislavy, kde sa chcel osamostatniť. Jeho hrdosť mu nedovolila pýtať od rodičov peniaze, a tak si privyrábal vykladaním lodí v bratislavskom prístave, kým ako 18-ročný nezačal hrávať v Nitrianskom divadle. Práve tam spoznal svoju budúcu manželku Elišku.

Vlado a Eliška M
Vlado a Eliška Müllerovci. Foto: Reprofoto ČT - Chlap

„Popritom, že z neho sálala mužská sila, mal v sebe niečo také bezbranné, povedala by som, že až krehké,“ spomínali v dokumentárnom filme Chlap kolegyne z Nitrianskeho divadla. Kolegovia mu v súbore mu vyčítali, že bol veľakrát impulzívny, nedával si servítku pred ústa, nedokázal sa ospravedlniť a vedel zaťať do živého.

Medená veža / Ivan Mistrík
Prečítajte si tiež: O prvú manželku prišiel na dovolenke, druhá mu hovorila, že je nula. Ivan Mistrík bol hrdinom ako z románu

„Bol odo mňa mladší a najskôr som sa dívala, že čo tento mladý chlapec tu chce,“ spomínala Eliška Müllerová, ktorá sa nakoniec doňho zamilovala. „On bol strašne dobrý, strašne láskavý. Keď sme spolu začali chodiť, tak mi z trhu nosil prvé mrkvičky, reďkvičky. Bolo to strašne krásne,“ hovorila Eliška, ktorá chcela s Vladom stráviť zvyšok života aj napriek tomu, že jej priznal, že pre prekonané choroby z detstva nikdy nebudú môcť mať deti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

