Zaľúbil sa do nej, ale pre ňu bol len kamarát. Maroš Molnár a jeho Zuzka kráčajú životom už 31 rokov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zaľúbil sa do nej, ale pre ňu bol len kamarát. Maroš Molnár a jeho Zuzka kráčajú životom už 31 rokov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 819 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zaľúbil sa do nej, ale pre ňu bol len kamarát. Maroš Molnár a jeho Zuzka kráčajú životom už 31 rokov

Maroš Molnár a jeho manželka Zuzka sú spolu už takmer 31 rokov.
Maroš Molnár a jeho manželka Zuzka sú spolu už takmer 31 rokov. — Foto: Instagram @ maros_molnar

Manželstvo je makačka, ale zároveň aj krásna cesta životom, hovorí známy tréner.

Meno Maroša Molnára vďaka relácii o chudnutí Extrémne premeny dnes pozná takmer každý a jeho radami o zdravom životnom štýle sa riadi nejeden z nás. Šport je jeho celoživotnou vášňou a vďaka nemu sa spoznal aj so svojou osudovou ženou Zuzkou. V rozhovore so Zuzanou Vačkovou v jej relácii Zvedavá Zuza prezradil viac o svojom tridsaťjedenročnom manželstve a čo pre neho táto inštitúcia vlastne znamená.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maros Molnar | Fitness (@maros_molnar)

Považovala ho za kamaráta

Maroš a Zuzka sa zoznámili počas prijímacích skúšok na Fakultu telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave, hoci sa už predtým poznali z atletických pretekov. „Spočiatku sme boli iba priatelia, no už ku koncu prvého ročníka som bol do nej po uši zamilovaný. Ona však moje city vôbec neopätovala a stále ma považovala len za kamaráta,“ priznal Maroš.

Prečítajte si tiež: Veľa ľudí jednoducho žerie. Fitness tréner Maroš Molnár má pre Slovákov radu, ktorá im pomôže schudnúť

Všetko sa zmenilo po tom, ako začali trénovať a tráviť tak viac času spolu. „Už po pár dňoch chodenia som jej na zastávke električky na Krížnej ulici v Bratislave povedal, že je žena, s ktorou chcem žiť celý život a ktorú si chcem zobrať,“ píše vo svojej knihe známy fitness tréner.

Brutálne ťažká inštitúcia

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…