Zaľúbil sa do nej, ale pre ňu bol len kamarát. Maroš Molnár a jeho Zuzka kráčajú životom už 31 rokov
Manželstvo je makačka, ale zároveň aj krásna cesta životom, hovorí známy tréner.
Meno Maroša Molnára vďaka relácii o chudnutí Extrémne premeny dnes pozná takmer každý a jeho radami o zdravom životnom štýle sa riadi nejeden z nás. Šport je jeho celoživotnou vášňou a vďaka nemu sa spoznal aj so svojou osudovou ženou Zuzkou. V rozhovore so Zuzanou Vačkovou v jej relácii Zvedavá Zuza prezradil viac o svojom tridsaťjedenročnom manželstve a čo pre neho táto inštitúcia vlastne znamená.
Považovala ho za kamaráta
Maroš a Zuzka sa zoznámili počas prijímacích skúšok na Fakultu telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave, hoci sa už predtým poznali z atletických pretekov. „Spočiatku sme boli iba priatelia, no už ku koncu prvého ročníka som bol do nej po uši zamilovaný. Ona však moje city vôbec neopätovala a stále ma považovala len za kamaráta,“ priznal Maroš.
Všetko sa zmenilo po tom, ako začali trénovať a tráviť tak viac času spolu. „Už po pár dňoch chodenia som jej na zastávke električky na Krížnej ulici v Bratislave povedal, že je žena, s ktorou chcem žiť celý život a ktorú si chcem zobrať,“ píše vo svojej knihe známy fitness tréner.