Do televízie chcela ísť iba preto, aby tam zaznelo jej meno. Dievčina musela presvedčiť prísnych rodičov
Od štyroch rokov trávila voľný čas na konkurzoch a nakoniec sa stala herečkou.
Keď mala štyri roky, chcela sa dostať do jednej detskej relácie len preto, aby v televízii nahlas povedali jej meno. Začala chodiť na konkurzy a čas strávený pred kamerou sa znenazdajky stal jej koníčkom. Zatiaľ čo iné deti chodili na hodiny tanca alebo na karate, ona behala po konkurzoch a neuveriteľne si to užívala. Jediné, čo jej v tom prekážalo, bola škola a nekompromisní rodičia, ktorí ju z vyučovania nechceli ospravedlniť.