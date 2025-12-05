Ukázala, prečo už nikdy nepoužije sušič rúk na toalete. Vedkyňa pokusom presvedčila milióny ľudí - Dobré noviny
Ukázala, prečo už nikdy nepoužije sušič rúk na toalete. Vedkyňa pokusom presvedčila milióny ľudí
Ukázala, prečo už nikdy nepoužije sušič rúk na toalete. Vedkyňa pokusom presvedčila milióny ľudí

Zábery z virálneho videa. — Foto: TikTok - Devon Science

Petriho miska s touto vzorkou bola takmer čierna.

Video si pozreli vyše štyri milióny ľudí a mnohí sú v šoku. Britská vedkyňa Ruth MacLarenová v ňom prezradila dôvod, prečo by sme na verejných toaletách nikdy nemali používať sušiče rúk, ale radšej by sme mali siahnuť po papierových vreckovkách. Vedkyňa zo spoločnosti Devon Science umiestnila pod a aj do vnútra sušiča Petriho misku a výsledkom sa ani ona nestačila diviť.

@devonscience Do hand sanitisers work? #germs #publictoilet #bacteria #dirty #gross #handsanitiser #scienceteacher #handwashchallenge #handdryer #science #scienceexperiments #microbiology #scienceproject #lesson #handdryer #handdryerbacteria ♬ original sound - Devon Science

Čierna vzorka

Britská vedkyňa na verejných toaletách odobrala tri vzorky – jednu spod sušiča, keď spustila horúci vzduch, druhú z papierových vreckoviek, ktoré sa zvyčajne nachádzajú pri umývadlách, a tretiu vzorku odobrala z vnútra sušiča, odkiaľ prúdi vzduch. Všetky vzorky nechala cez noc kultivovať v Petriho miske, na ktorej sa začalo objavovať množstvo rôznorodých baktérii a húb.

Prečítajte si tiež: Lekár experimentoval so sprchovaním a výsledok mnohých zarazil. Vďaka jeho tipom budete zdravší a ušetríte

Napriek tomu, že vedkyňa presnejšie nešpecifikovala názov zachytených baktérií, staršie podobné výskumy prišli s podobnými výsledkami. Vedci z univerzity v Connecticute a Quinnipiac University pri testoch identifikovali až 254 kolónií baktérií. Medzi nimi boli najmä baktérie, ktoré sa vyskytujú vo výkaloch.

@devonscience Urghh, don't use a hand dryer😱🦠 ----- Update: thank you for all your comments & suggestions. Totally blown away by how far this little video has reached 😮 I'm planning on doing some update videos on this experiment and will post on here, as well as on our FB & IG pages, which you are welcome to follow as well 😉 Thank you, Ruth (from Devon Science) #germs #publictoilet #bacteria #dirty #gross #justdont #scienceteacher #handwashchallenge #handdryer #science #scienceexperiments #microbiology #scienceproject #lesson #handdryer #handdryerbacteria ♬ original sound - Devon Science

Ruth MacLarenová vo virálnom videu ukázala, že kým vo vzorke z papierových vreckoviek sa nachádzalo najmenej baktérii, vo vzorke z vnútra sušiča objavila najviac kolónii. Petriho miska s touto vzorkou bola takmer čierna. „Teraz viem, odkiaľ skutočne pochádzajú tieto baktérie. Žijú vnútri stroja,“ vysvetlila MacLarenová, ktorá silno odporúča, aby sa ľudia sušičom rúk na verejných toaletách vyhýbali oblúkom.

Ako si umyť ruky

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúča niekoľko krokov, vďaka ktorým si skutočne umyjete ruky a ochránite sa pred baktériami a chorobami.

