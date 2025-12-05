Ukázala, prečo už nikdy nepoužije sušič rúk na toalete. Vedkyňa pokusom presvedčila milióny ľudí
Petriho miska s touto vzorkou bola takmer čierna.
Video si pozreli vyše štyri milióny ľudí a mnohí sú v šoku. Britská vedkyňa Ruth MacLarenová v ňom prezradila dôvod, prečo by sme na verejných toaletách nikdy nemali používať sušiče rúk, ale radšej by sme mali siahnuť po papierových vreckovkách. Vedkyňa zo spoločnosti Devon Science umiestnila pod a aj do vnútra sušiča Petriho misku a výsledkom sa ani ona nestačila diviť.
Čierna vzorka
Britská vedkyňa na verejných toaletách odobrala tri vzorky – jednu spod sušiča, keď spustila horúci vzduch, druhú z papierových vreckoviek, ktoré sa zvyčajne nachádzajú pri umývadlách, a tretiu vzorku odobrala z vnútra sušiča, odkiaľ prúdi vzduch. Všetky vzorky nechala cez noc kultivovať v Petriho miske, na ktorej sa začalo objavovať množstvo rôznorodých baktérii a húb.
Napriek tomu, že vedkyňa presnejšie nešpecifikovala názov zachytených baktérií, staršie podobné výskumy prišli s podobnými výsledkami. Vedci z univerzity v Connecticute a Quinnipiac University pri testoch identifikovali až 254 kolónií baktérií. Medzi nimi boli najmä baktérie, ktoré sa vyskytujú vo výkaloch.
Ruth MacLarenová vo virálnom videu ukázala, že kým vo vzorke z papierových vreckoviek sa nachádzalo najmenej baktérii, vo vzorke z vnútra sušiča objavila najviac kolónii. Petriho miska s touto vzorkou bola takmer čierna. „Teraz viem, odkiaľ skutočne pochádzajú tieto baktérie. Žijú vnútri stroja,“ vysvetlila MacLarenová, ktorá silno odporúča, aby sa ľudia sušičom rúk na verejných toaletách vyhýbali oblúkom.
Ako si umyť ruky
Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúča niekoľko krokov, vďaka ktorým si skutočne umyjete ruky a ochránite sa pred baktériami a chorobami.