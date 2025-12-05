Bozk je záhadou, ktorá má milióny rokov. Prvá zaznamenaná pusa pochádza z doby, keď vynašli koleso
Najstaršie bozky ľudstva boli zaznamenané pred 4 500 rokmi v Mezopotámii a starovekom Egypte, no v skutočnosti sú podstatne staršie.
Bozk nie je len romantickým prejavom lásky či priateľstva, ale aj evolučnou záhadou, ktorá sa s nami tiahne milióny rokov. Vedci z Oxfordskej univerzity sa rozhodli odhaliť jeho pôvod a výsledky ich výskumu vás možno prekvapia viac než prvý bozk samotný.
Bozkávanie človeka s neandertálcom
Tušíme, že sa ľudia bozkávajú odnepamäti, no vedcom takéto tušenie nestačí. Rozhodli sa preto preskúmať, odkedy sa ľudstvo tejto kratochvíli venuje. Tím výskumníkov z Oxfordskej univerzity pod vedením evolučnej biologičky Matildy Brindleovej skúmal bozkávanie z evolučného hľadiska. Ich štúdia, publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Evolution and Human Behavior, priniesla šokujúce výsledky.
Prvé bozky sa mohli odohrať už pred neuveriteľnými 20 miliónmi rokov. Bozkávanie pozorovali napríklad u šimpanzov, opíc bonobo, orangutanov a u jedného druhu gorily, z čoho vyvodili, že bozkávanie je starodávna vlastnosť veľkých druhov opíc, ktorá sa vyvinula u predkov tejto skupiny pred 21,5 až 16,9 miliónmi rokov. To by mohlo naznačovať, že vyhynutí príbuzní človeka, ako napríklad neandertálci, sa mohli tiež bozkávať. Vedci poukázali aj na to, že moderní ľudia (homo sapiens sapiens. pozn. red.) a neandertálci zdieľali niektoré ústne mikróby, čo potvrdzuje možnosť výmeny slín prostredníctvom bozkávania. Keďže je dnes už jasné, že sa tieto druhy medzi sebou krížili, bozky medzi nimi vôbec nie sú vylúčené.
Vedci spojili pozorovania súčasných primátov s evolučnými údajmi a nechali model simulovať milióny scenárov, aby zistili, kedy sa prvý bozk objavil. Použili tzv. porovnávací prístup k evolúcii bozkávania. „Použitím týchto dvoch kľúčových informácií sme využili modelovací prístup, ktorý nám umožnil simulovať rôzne evolučné scenáre,“ zhrnula Matilda Brindleová z Katedry biológie na Oxfordskej univerzite. Analýzy vykonali na posteriórnej distribúcii 1000 molekulárnych fylogenéz.