Trápi ho, že sa nemôže hrať s inými deťmi. Pomôžme Oliverovi splniť si to, čo je pre iných samozrejmosťou
Trápi ho, že sa nemôže hrať s inými deťmi. Pomôžme Oliverovi splniť si to, čo je pre iných samozrejmosťou

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Roky terapie mu priniesli malé zázraky, no potrebuje našu pomoc.

Keď sa 10. júna 2020 v martinskej nemocnici vypýtal na svet maličký Oliverko, jeho rodičia ešte netušili, aký dlhý a náročný boj ich čaká. Narodil sa priskoro – v 24. týždni tehotenstva, s váhou len 680 gramov. Napriek tomu bol od prvého okamihu hrdinom, ktorý sa nevzdával. A nevzdáva sa dodnes.

Začiatok jeho života bol poznačený intenzívnou liečbou, množstvom infekcií, 67 dňami na pľúcnej ventilácii a následnými komplikáciami, vrátane dvoch operácií očí v Bratislave či dokonca resuscitácie. Po piatich mesiacoch v nemocnici si ho rodičia konečne mohli odniesť domov – s množstvom diagnóz, ale aj s nádejou, že to všetko spolu zvládnu.

Detstvo plné lekárov, terapií aj úsmevov

Dnes má Oliverko päť rokov a žije s diagnózou detskej mozgovej obrny. Hoci jeho telíčko bojuje s obmedzeniami, jeho duša je plná radosti. Usmieva sa, reaguje, vníma svet okolo seba – a každý deň ukazuje, aký silný vie byť malý človek.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Nezvládne sa otočiť na bruško, plaziť, štvornožkovať, sadnúť si, chodiť ani si sám zobrať drobnú chrumku. Rodičia s ním denne cvičia, navštevujú fyzioterapeutov, kúpele, špecialistov a obľúbenú canisterapiu. Práve psi sú dnes jeho najväčšou motiváciou – pri nich sa smeje, snaží sa zapojiť, hýbať, urobiť čo i len malý progres.

Oliverko je veľmi vnímavý, rozumný a svet okolo seba vníma lepšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. Najviac ho však bolí, keď pri prechádzkach sleduje iné deti – ich beh, hry, smiech. Chcel by sa k nim pridať. Jeho telo mu to zatiaľ nedovoľuje... ale nemusí to tak ostať navždy.

Terapie dávajú nádej. Pomôžme mu k nim spoločne

