Príde si po teba čert, strašia rodičia svoje deti. Detská psychologička hovorí, ako ich pripraviť na Mikuláša
Príde si po teba čert, strašia rodičia svoje deti. Detská psychologička hovorí, ako ich pripraviť na Mikuláša

Detská psychologička Mária Balážová radí, ako deti na mikulášske stretnutie pripraviť.
Detská psychologička Mária Balážová radí, ako deti na mikulášske stretnutie pripraviť.

Deti môžeme na stretnutie s postavičkami pripraviť.

Do mnohých škôlok a škôl na Slovensku na konci týždňa zavíta Mikuláš v sprievode s čertom a anjelom. Nakoniec sa síce všetko vyvinie dobre a každé dieťa si odnesie balíček s prekvapením, ale pre mnohé menšie deti to nemuselo byť vôbec príjemné stretnutie. 

Strašenie detí je neefektívne

„Počkaj, veď si príde čert po teba!" Koľkokrát v živote ste počuli z úst svojich rodičov túto vetu? A koľkokrát ste ju už stihli povedať svojim potomkom?

Strašenie čertom v období, keď je jasné, že dieťa nejakého čerta aj naozaj uvidí, je nanešťastie stále častým výchovným spôsobom. A aj keď síce nemusí pre dieťa prestavovať rovno traumu na celý život, ako výchovná metóda rozhodne nefunguje. „Vynucovať si poslušnosť strašením je skratovité a najmä neefektívne. Spoluprácu a rešpekt si získame tým, že budeme brať potreby detí vážne a nie tým, že ich budeme zastrašovať," vysvetľuje detská psychologička Mária Balážová pre Dobré noviny.

Mikuláša a čerta stretne raz ročne každé dieťa.
Mikuláša a čerta stretne raz ročne každé dieťa.

Deti na stretnutie pripravte

