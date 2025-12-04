Príde si po teba čert, strašia rodičia svoje deti. Detská psychologička hovorí, ako ich pripraviť na Mikuláša
Deti môžeme na stretnutie s postavičkami pripraviť.
Do mnohých škôlok a škôl na Slovensku na konci týždňa zavíta Mikuláš v sprievode s čertom a anjelom. Nakoniec sa síce všetko vyvinie dobre a každé dieťa si odnesie balíček s prekvapením, ale pre mnohé menšie deti to nemuselo byť vôbec príjemné stretnutie.
Strašenie detí je neefektívne
„Počkaj, veď si príde čert po teba!" Koľkokrát v živote ste počuli z úst svojich rodičov túto vetu? A koľkokrát ste ju už stihli povedať svojim potomkom?
Strašenie čertom v období, keď je jasné, že dieťa nejakého čerta aj naozaj uvidí, je nanešťastie stále častým výchovným spôsobom. A aj keď síce nemusí pre dieťa prestavovať rovno traumu na celý život, ako výchovná metóda rozhodne nefunguje. „Vynucovať si poslušnosť strašením je skratovité a najmä neefektívne. Spoluprácu a rešpekt si získame tým, že budeme brať potreby detí vážne a nie tým, že ich budeme zastrašovať," vysvetľuje detská psychologička Mária Balážová pre Dobré noviny.