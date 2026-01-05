Telefonát od Trošku ju najprv potešil, potom šokoval. Obľúbená herečka po kultovej úlohe netúžila
Spočiatku som ho asi tri dni hľadala. Nemohla som prísť na to, ako ho hrať, prezradila o svojej úlohe v klasike.
Bol to príbeh o láske medzi Eliškou a Jindřichom, ale srdcia divákov si získala aj iná postava. „Som malý, ale šikovný!“ vyhlasoval nezbedný čert v obľúbenej rozprávke Princezná ze mlejna. Úžasne ho stvárnila Yvetta Blanarovičová, ktorá však pôvodne chcela hrať niekoho iného. Ako informuje Blesk, Zdeněk Troška ju svojím telefonátom poriadne prekvapil.
Potešila sa, že bude princezná
Troška mal o tom, koho obsadí do úlohy bláznivého čerta, jasnú predstavu od začiatku. „Zdeněk mi volal, tak som sa potešila, že budem hrať princeznú, ale on mi povedal, že budem hrať strašidlo a ešte chlapa,“ priznala herečka s odstupom času pre Blesk.
Režisérovo vysvetlenie znie úsmevne. „To ma zarazilo a pýtala som sa, či nie je medzi hercami dosť chlapov, a on, že takých bláznivých ako ja, nie,“ vraví Yvetta, ktorá spočiatku s úlohou čerta zápasila.
Mala z toho nervy
Trvalo vraj niekoľko dní, kým sa do toho dostala. „Nemohla som prísť na to, ako ho hrať, nájsť jeho charakter. Mala som z toho hrozné nervy a dokonca som tú rolu chcela po prvýkrát v živote položiť,“ priznala umelkyňa, ktorá sa napokon so svojím problémom zverila samotnému režisérovi.
Jeho riešenie bolo jednoduché.