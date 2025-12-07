V nocľahárni si musela skrývať topánky. Pani Eva má strechu nad hlavou vďaka ľuďom ako je Adela Vinczeová - Dobré noviny
V nocľahárni si musela skrývať topánky. Pani Eva má strechu nad hlavou vďaka ľuďom ako je Adela Vinczeová
Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Kamila Magálová.

Ak ma zavolá Pán Boh, som pripravená odísť. Kamila Magálová by syna Martina dopriala každej matke

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

V nocľahárni si musela skrývať topánky. Pani Eva má strechu nad hlavou vďaka ľuďom ako je Adela Vinczeová

Adela Vinczeová / Pani Eva
Adela Vinczeová / Pani Eva — Foto: NOTA BENE (Tomáš Hrivňák)

Moderátorka mohla byt prenajať za komerčnú sumu, ale nespravila to.

Keď zapínate práčku, robíte to automaticky a ani si neuvedomujete, že by to malo byť inak. Pre pani Evu je však používanie spotrebičov ako rúra, práčka či televízor úplne nový svet, do ktorého sa učí vstúpiť krok za krokom. Ako uviedol časopis NOTA BENE, vyše 10 rokov prespávala v nocľahárni pre ľudí bez domova, kde si musela schovávať topánky pod vankúš, aby jej ich niekto neukradol. Len vďaka dobrým ľuďom mohla začať žiť inak.

Na ulici prišla o istotu

Len nedávno sa Eva presťahovala do jednoizbového bytu v centre Bratislavy, prenajatého cez program Bývanie NOTA BENE. Konečne má kuchyňu, kde môže sama pripravovať jedlo a znova objavovať radosť z varenia, ktoré kedysi patrilo k jej každodennému životu. „Veľmi rada varím, ale dlho som sa k tomu nedostala,“ priznala. Spomienky na maminu kuchyňu a domáce buchty sa zrazu stávajú skutočnosťou.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: V Nitre otvorili zubnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Tajomná lekárka ordinuje bez nároku na odmenu

Pomáha jej pritom sociálna pracovníčka Maja – ukazuje jej, ako používať spotrebiče, nastavovať rádio či televíziu a pomáha jej získať späť istotu, ktorá počas rokov na ulici stratila. „Evka si pamätá veľa receptov. Po dlhej prestávke však potrebuje trochu podpory, aby znova nadobudla kuchársku istotu,“ vysvetlila Maja. Spoločné varenie sa tak stáva viac než len prípravou jedla. Je to spôsob, ako sa Eva cíti doma a bezpečne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/casopisnotabene/posts/pfbid028s5Yz8uDvYJono5YRbDqbNeN5jnkbC89DmBmTgM6jEmd3afgTeRU41AmEsL7dF85l

Pomáha aj Adela

Ako priznala, nikdy predtým nebývala sama. „Mala som dvoch súrodencov, neskôr vlastnú rodinu. Mám rada ľudí, stále okolo mňa niekto bol,“ spomínala. V nocľahárni bolo však ľudí priveľa a keď chcela mať aspoň kúsok ticha, musela zaspávať so slúchadlami v ušiach. Teraz si zvyká na ticho svojho bytu, sleduje holuby za oknom a pomaly si buduje rytmus vlastného života.

Matej Cifra ako predávajúci.
Prečítajte si tiež: Sajfa si vyskúšal, aké je to byť bez domova. Na ulici predával časopis, pri ktorom nejde len o peniaze

Byt si môže dovoliť vďaka zníženému nájmu a podpore prenajímateľov, medzi ktorých napríklad platí aj Adela Vinczeová s manželom Viktorom.

