V nocľahárni si musela skrývať topánky. Pani Eva má strechu nad hlavou vďaka ľuďom ako je Adela Vinczeová
Moderátorka mohla byt prenajať za komerčnú sumu, ale nespravila to.
Keď zapínate práčku, robíte to automaticky a ani si neuvedomujete, že by to malo byť inak. Pre pani Evu je však používanie spotrebičov ako rúra, práčka či televízor úplne nový svet, do ktorého sa učí vstúpiť krok za krokom. Ako uviedol časopis NOTA BENE, vyše 10 rokov prespávala v nocľahárni pre ľudí bez domova, kde si musela schovávať topánky pod vankúš, aby jej ich niekto neukradol. Len vďaka dobrým ľuďom mohla začať žiť inak.
Na ulici prišla o istotu
Len nedávno sa Eva presťahovala do jednoizbového bytu v centre Bratislavy, prenajatého cez program Bývanie NOTA BENE. Konečne má kuchyňu, kde môže sama pripravovať jedlo a znova objavovať radosť z varenia, ktoré kedysi patrilo k jej každodennému životu. „Veľmi rada varím, ale dlho som sa k tomu nedostala,“ priznala. Spomienky na maminu kuchyňu a domáce buchty sa zrazu stávajú skutočnosťou.
Pomáha jej pritom sociálna pracovníčka Maja – ukazuje jej, ako používať spotrebiče, nastavovať rádio či televíziu a pomáha jej získať späť istotu, ktorá počas rokov na ulici stratila. „Evka si pamätá veľa receptov. Po dlhej prestávke však potrebuje trochu podpory, aby znova nadobudla kuchársku istotu,“ vysvetlila Maja. Spoločné varenie sa tak stáva viac než len prípravou jedla. Je to spôsob, ako sa Eva cíti doma a bezpečne.
Pomáha aj Adela
Ako priznala, nikdy predtým nebývala sama. „Mala som dvoch súrodencov, neskôr vlastnú rodinu. Mám rada ľudí, stále okolo mňa niekto bol,“ spomínala. V nocľahárni bolo však ľudí priveľa a keď chcela mať aspoň kúsok ticha, musela zaspávať so slúchadlami v ušiach. Teraz si zvyká na ticho svojho bytu, sleduje holuby za oknom a pomaly si buduje rytmus vlastného života.
Byt si môže dovoliť vďaka zníženému nájmu a podpore prenajímateľov, medzi ktorých napríklad platí aj Adela Vinczeová s manželom Viktorom.