Z pôrodnej drámy si odniesla nehybnú ručičku. Lolka teraz bojuje o operáciu, ktorá môže zmeniť jej život
Z pôrodnej drámy si odniesla nehybnú ručičku. Lolka teraz bojuje o operáciu, ktorá môže zmeniť jej život

Aby ju zachránili, pôrodník jej vytrhol nervy z ramena.

Lolka sa narodila ako zdravé, usmievavé dieťatko, no jej prvé minúty na svete sa zmenili na dramatickú skúšku. Pri pôrode nastali komplikácie, ktoré jej spôsobili vážne poškodenie pravej ruky – dnes je nehybná. Napriek tomu, že Lolka absolvovala už jednu operáciu vo Viedni, jej cesta k plne funkčnej ruke ešte nekončí. Malá bojovníčka potrebuje ďalší zákrok, ktorý je finančne náročný a slovenské nemocnice ho nedokážu poskytnúť.

Výzva na jej operáciu je registrovaná na portáli Ľudiaľuďom.sk, kde môže každý prispieť a stať sa súčasťou zázraku, ktorý môže zmieniť život Lolky.

Záchrana života pri pôrode

Príbeh Lolky sa začal v septembri 2023 počas komplikovaného pôrodu. „Myslela som, že ju stratím. Zasekla sa a bolo treba okamžite konať, aby sa neudusila. Pôrodník jej musel vytrhnúť nervy z pravého ramena, aby ju zachránil. Bola to chvíľa strachu, ale zároveň zázrak, že je jej hlavička zdravá a vývoj normálny,“ spomína si mamička.

Po pôrode nasledovali dlhé mesiace rehabilitácií, cvičení a nádeje, že sa ručička rozhýbe. Po troch mesiacoch však prišlo vyšetrenie, ktoré potvrdilo krutú realitu. Z piatich nervov v ruke sú dva úplne vytrhnuté a tri poškodené.

„Povedali nám, že operácii sa nevyhne. Na Slovensku však takýto zákrok nerobia, a preto sme museli ísť do zahraničia,“ vysvetľuje mamička.

Odvážny krok k nádeji

V marci 2024 absolvovala Lolka vo Viedni štvordňový zákrok, ktorý trval štyri hodiny. Bola to náročná operácia, no Lolka ju zvládla statočne, bez komplikácií. „Je naša malá hrdinka. Za ten zákrok sme zaplatili 24 000 €, poisťovňa nám preplatila len 3 000 €. Ako bežní ľudia sme si museli vziať pôžičku a stále sme v záväzku,“ opisuje maminka.

Rok po operácii prišla kontrola vo Viedni, ktorá priniesla ďalšiu správu. Lolka potrebuje ďalší zákrok, ktorý by mal byť uskutočnený začiatkom budúceho roka a jeho cena je približne 20 000 €. Rodičia nemajú túto sumu a obracajú sa na ľudí dobrej vôle, aby pomohli jej splniť cestu k plne funkčnej ruke.

Ako môžete pomôcť?

