Zdobili ich baníckymi motívmi a núkali dobrým deťom. Recept na barborkové cukrovinky upadol do zabudnutia
Postup prípravy týchto koláčikov sa líšil podľa regiónov aj rodinných zvykov.
Svätá Barbora podľa starej pranostiky ťahá sane do dvora. Legendy vravia, že je patrónkou baníkov a s jej menom sa okrem iného spája aj mnoho ďalších tradícií. Začiatkom decembra, v predvečer jej sviatku, vraj po domoch chodievali dievčatá zahalené v plachte a s venčekom na hlave. V rukách držali prútený košík plný ovocia a cukroviniek, rozdávali ich dobrým deťom a tie neposlušné zasa symbolicky vyšľahali metlou.
Koláčiky aj vystavovali
V tomto období sa podľa informácií magazínu Styl života tradične piekli aj takzvané „barborkové“ cukrovinky. Recepty na ne sa líšili podľa regiónov aj rodinných zvykov a zdobené bývali baníckymi aj hutníckymi motívmi. Zväčša sa pripravovali z masla, múky, cukru a vajec, ale mnohé obsahovali tiež orechy, mandle alebo sušené ovocie.
Koláčiky sa vystavovali alebo predávali počas osláv svätej Barbory, no dnes už tento zvyk viac-menej upadol do zabudnutia. Nájdu sa však aj gazdiné, ktoré si ho v nejakej podobe dodnes pripomínajú. Patrí k nim Zdeňka Mazúrová, ktorá vedie kurzy bezlepkového pečenia.
Začala s ním v období, keď jej dcére diagnostikovali celiakiu a keďže chcela, aby aj napriek tomu nachádzala radosť a potešenie v jedle, naučila sa variť bezlepkové pokrmy tak dobre, že to dnes učí aj ostatných.