Zdobili ich baníckymi motívmi a núkali dobrým deťom. Recept na barborkové cukrovinky upadol do zabudnutia
Zdobili ich baníckymi motívmi a núkali dobrým deťom. Recept na barborkové cukrovinky upadol do zabudnutia
Zdobili ich baníckymi motívmi a núkali dobrým deťom. Recept na barborkové cukrovinky upadol do zabudnutia

Ilustračné foto / Koláče - Barborky.
Ilustračné foto / Koláče - Barborky.

Postup prípravy týchto koláčikov sa líšil podľa regiónov aj rodinných zvykov.

Svätá Barbora podľa starej pranostiky ťahá sane do dvora. Legendy vravia, že je patrónkou baníkov a s jej menom sa okrem iného spája aj mnoho ďalších tradícií. Začiatkom decembra, v predvečer jej sviatku, vraj po domoch chodievali dievčatá zahalené v plachte a s venčekom na hlave. V rukách držali prútený košík plný ovocia a cukroviniek, rozdávali ich dobrým deťom a tie neposlušné zasa symbolicky vyšľahali metlou.

Koláčiky aj vystavovali

V tomto období sa podľa informácií magazínu Styl života tradične piekli aj takzvané „barborkové“ cukrovinky. Recepty na ne sa líšili podľa regiónov aj rodinných zvykov a zdobené bývali baníckymi aj hutníckymi motívmi. Zväčša sa pripravovali z masla, múky, cukru a vajec, ale mnohé obsahovali tiež orechy, mandle alebo sušené ovocie.

Koláčiky sa vystavovali alebo predávali počas osláv svätej Barbory, no dnes už tento zvyk viac-menej upadol do zabudnutia. Nájdu sa však aj gazdiné, ktoré si ho v nejakej podobe dodnes pripomínajú. Patrí k nim Zdeňka Mazúrová, ktorá vedie kurzy bezlepkového pečenia.

Ilustratívna fotografia.
Prečítajte si tiež: Na Barboru sa do vázy dáva vetvička čerešne. Poznáte príbeh, ktorý sa ukrýva za touto tajomnou tradíciou?

Začala s ním v období, keď jej dcére diagnostikovali celiakiu a keďže chcela, aby aj napriek tomu nachádzala radosť a potešenie v jedle, naučila sa variť bezlepkové pokrmy tak dobre, že to dnes učí aj ostatných.

Barborky podľa Zdeňky Mazúrovej:

