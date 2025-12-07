Vždy na sebe nachádzala veci, ktoré neboli dosť dobré. Demi Moore už vie, ako má vnímať starnutie - Dobré noviny
Dobré noviny
Vždy na sebe nachádzala veci, ktoré neboli dosť dobré. Demi Moore už vie, ako má vnímať starnutie
Vždy na sebe nachádzala veci, ktoré neboli dosť dobré. Demi Moore už vie, ako má vnímať starnutie

Demi Moore si sama prešla obdobiami, keď sa nevedela zmieriť so svojím zovňajškom.
Demi Moore si sama prešla obdobiami, keď sa nevedela zmieriť so svojím zovňajškom. — Foto: Wikimedia Commons, Instagram @demimoore

Herečka má k pribúdajúcemu veku jasný postoj.

Čas plynie a už sa nad tým nezamýšľa. „Vidím seba a svoje vnútro, ktoré zo mňa robí to, kým som, na rozdiel len od zovňajška,“ vyznala sa Demi Moore v jednom z rozhovorov pre magazín People. Legendárna herečka dnes už vek vníma inak ako kedysi a pre svoje dcéry má jednoznačný odkaz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Demi Moore (@demimoore)

Je to omyl

Herečka si v deň, keď oslavovala 63. narodeniny, sadla do kresla známeho komika a moderátora Stephena Colberta, u ktorého bilancovala posledné mesiace – získala napríklad Zlatý Glóbus práve za úlohu starnúcej televíznej hviezdy vo filme Substancia a nominovaná bola aj na Oscara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Demi Moore (@demimoore)

Uplynulý rok v rozhovore označila za „skvelý a zábavný“ a dotkla sa aj starnutia. Ľuďom, ktorí z neho majú obavy, venovala pekné a dôležité posolstvo.

Myslí na svoje dcéry

„Mám pocit, že toto obdobie života je úžasné a každý, kto si myslí, že starnutím sa život stáva menej zmysluplným, sa veľmi smutne mýli," odkázala herečka. Ona sama si v živote prešla rôznymi obdobiami a postoj k vlastnému veku si musela vybudovať.

