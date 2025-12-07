Vždy na sebe nachádzala veci, ktoré neboli dosť dobré. Demi Moore už vie, ako má vnímať starnutie
Herečka má k pribúdajúcemu veku jasný postoj.
Čas plynie a už sa nad tým nezamýšľa. „Vidím seba a svoje vnútro, ktoré zo mňa robí to, kým som, na rozdiel len od zovňajška,“ vyznala sa Demi Moore v jednom z rozhovorov pre magazín People. Legendárna herečka dnes už vek vníma inak ako kedysi a pre svoje dcéry má jednoznačný odkaz.
Je to omyl
Herečka si v deň, keď oslavovala 63. narodeniny, sadla do kresla známeho komika a moderátora Stephena Colberta, u ktorého bilancovala posledné mesiace – získala napríklad Zlatý Glóbus práve za úlohu starnúcej televíznej hviezdy vo filme Substancia a nominovaná bola aj na Oscara.
Uplynulý rok v rozhovore označila za „skvelý a zábavný“ a dotkla sa aj starnutia. Ľuďom, ktorí z neho majú obavy, venovala pekné a dôležité posolstvo.
Myslí na svoje dcéry
„Mám pocit, že toto obdobie života je úžasné a každý, kto si myslí, že starnutím sa život stáva menej zmysluplným, sa veľmi smutne mýli," odkázala herečka. Ona sama si v živote prešla rôznymi obdobiami a postoj k vlastnému veku si musela vybudovať.