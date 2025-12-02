Skutočný vianočný škriatok. Alenka z Nitry rozdáva radosť deťom, ktoré by inak na darčeky čakali len márne
Vďaka nej sa Vianoce dostanú aj tam, kde chýbajú peniaze.
V mnohých domácnostiach sú Vianoce časom radosti, vône koláčov a detského nadšenia. No pre rodičov, ktorí zápasia s nedostatkom, môže byť december skôr pripomienkou toho, čo si nemôžu dovoliť. O to, aby ani tie najmenšie ruky nezostali na Štedrý večer prázdne, sa už jedenásť rokov ticho stará žena z Nitry – Alenka Letková.
Mení sa na vianočného škriatka
Ako informujú tvnoviny.sk, u Alenky doma to v týchto dňoch pripomína rušnú hračkársku dielňu. Plyšáky, spoločenské hry, kabelky pre dievčatá či autíčka – všetky majú svoj príbeh a o pár dní ich čaká nový detský majiteľ.
„Škoda je to vyhadzovať, keď ešte sa tie hračky môžu využiť a potešiť hlavne tie detičky,“ hovorí zakladateľka občianskeho združenia Podaj mi ruku. Balíky jej prichádzajú zo všetkých kútov Slovenska. Každá hračka smeruje do rodiny, ktorá si darčeky pod stromčekom dovoliť nemôže.
Radosť ukrytá v balíčku
Dobrovoľníci presne vedia, komu čo poputuje. „Máme tam napísaný vek, takže pozrieme sa do zoznamu a presne podľa toho vieme pripraviť hračky pre tie detičky,“ vysvetľuje s dodatkom, že zbierka hračiek je pre ňu každoročným vianočným záväzkom.
Chce, aby aj deti z rodín v núdzi dostali to, čo ich rovesníci – radosť ukrytú v balíčku. A vďaka nej sa to už jedenásť rokov aj deje. Nie pre slávu, ale preto, aby žiadne dieťa nemuselo na Vianoce pozerať na prázdne miesto pod stromčekom.