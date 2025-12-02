Otec si po páde nepamätal, že je jeho dcéra. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi
My sme boli naozaj, že extrémne chudobná rodina, priznala.
„Ja mám zvláštnu schopnosť – vždy zvládnuť veci. Som ako fénix. Zhorím na popol, na absolútne dno a neviem, kde zoberiem silu na to, aby som sa z toho dostala, ale som bojovníčka,“ hovorí o sebe influencerka a slovenská moderátorka. Katarína Balážiová, známa ako Becca, prežila detstvo, ktoré by mnohí nazvali nočnou morou. Jej otec po takmer smrteľnom úraze na stavbe prišiel o pamäť – nepamätal si ani vlastné deti, ani roky, ktoré prežil. Domov bol plný neistoty, stresu a extrémnej chudoby, no napriek tomu sa Becca nevzdala. Dnes je dôkazom, že aj z popola sa dá vstať silnejší.
Strata pamäte
„Doma nikdy nebolo ničoho dosť okrem tlaku a stresu z toho, čo príde zajtra,“ napísala k jednej fotografii na sociálnych sieťach, kde prvýkrát otvorila tému svojho náročného detstva. „Keď som mala šesť rokov, tak môj ocino mal takmer smrteľný úraz. Pracoval na stavbe a padol z lešenia, z nejakých 13 metrov, a upadol na dva mesiace do kómy. My sme si mysleli, že to neprežije a v momente, keď ho chceli odpájať od prístrojov, sa prebudil,“ zverila sa v podcaste BreakTheRules. Ťažký úraz sa podpísal nielen na jeho fyzickom zdraví, ale aj na tom psychickom.
„Ten úraz mal taký dopad, že on sa vo svojich 33 rokoch vrátil v mysli do 18 rokov. Takže on si nič nepamätal. Pamätal si, že mama je jeho frajerka, ale nevedel, že má deti, nepoznal nás, a to sa mu vlastne ani nikdy nevrátilo. Bolo to dosť náročné,“ spomínala Becca, ktorá mala s otcom vždy blízky vzťah a v tom momente mala pocit, že oňho prišla.
Extrémna chudoba
„Nebol úplne v poriadku, on mal hrozne veľa aj fyzických dopadov z toho úrazu, čo znamená, že okrem toho, že stratil pamäť, videl dvojmo, na pol tela bol chvíľu ochrnutý. On mal hrozne veľa diagnóz, malo to naozaj extrémny dopad aj na psychiku, aj na všetko. Na mojom otcovi robili nejaké výskumy alebo štúdie, lebo nikto nechápal, že to prežil. Aj teraz bol u nejakej novej neurologičky, lebo znova sa mu nejako zhoršuje stav a ona bola prekvapená, že s takouto diagnózou človek ešte stále žije,“ prezradila moderátorka, ktorá prežila detstvo v neistotu a totálnej chudobe.