Keď padol na dno, zakročil Ľuboš Kostelný. Jakub Švec porazil temnotu a život má vo vlastných rukách
Tak dlho nespal, až sa povracal na ulici.
Keď sa 25. novembra 2019 dozvedel, že si na život siahla Monika Potokárová, nemohol tomu veriť. Ešte pár dní predtým hral s ňou na jednom javisku. V mikrosekunde mu ale napadla myšlienka, že možno toto je jediná cesta na vyriešenie jeho problémov. Jakub Švec pôsobil zvonku ako talentovaný herec, ktorý má pred sebou hviezdnu budúcnosť, no vnútri zvádzal ťažké boje a o steny jeho duše sa ozývalo tiché utrpenie. Obľúbený herec je dôkazom, že aj v tej najväčšej tme sa dá nájsť svetlo, ak máte pri sebe tých správnych ľudí.
V najlepších rukách
Stretnutie jeho rodičov bolo ako z filmu – Jakubov otec Martin bol špičkový otorinolaryngológ a jeho mama bola ustráchanou pacientkou, ktorá neznášala lekárov. Keď raz ochorela, nemala na výber, navštívila nemocnicu a tam sa nečakane zaľúbila do doktora.
„Moja mama je obrovská osobnosť, veľmi šarmantná a trochu bláznivá. Pri otcovi predstierala veľký nezáujem, čo na neho zjavne dobre zafungovalo. Viem, že otec sa musel veľmi snažiť,“ prezradil v rozhovore pre Denník N Jakub, ktorý na svojom otcovi miloval, že nevyhľadával hystériu a konflikt, ale uprednostňoval dobro, pokoj, rozvahu. Dalo sa vraj naňho absolútne spoľahnúť a človek pri ňom vždy vedel, že je v najlepších rukách. Napriek skvelým rodičom Jakub Švec prežil temné obdobia, ktoré začali už v detstve.
Krutý svet šikany
Keď mal 10 rokov, niekto si ho na tenisovom tábore pomýlil s dievčaťom, čo v ňom vyvolalo obrovský pocit hanby. „Vtedy som si povedal, že musím niečo so svojimi jemnejšími črtami urobiť,“ priznal pre Denník N herec, ktorý sa ostrihal a začal sledovať, ako kráča, ako rozpráva a zvolil si rolu šikanujúceho. Mal totiž pocit, že ak bude šikanovať, nikto mu už nebude ubližovať.
„Je to omyl a v prvom rade strašne krutý svet, keď musíte takto uvažovať,“ povedal po rokoch Jakub, ktorý nerozumel, prečo majú byť chlapci „drsňáci“, nemôžu mať dlhšie vlasy ani vyšší hlas a za každú cenu musia vedieť hrať futbal. Hoci cítil, že on je úplne iný, limitoval sa a snažil sa dosiahnuť dokonalosť. Bol perfekcionista, ktorý veľa pracoval – už ako tínedžer a začínajúci herec mal ohromne veľa pracovných ponúk, takmer nespal a nebral na seba ohľad. Obrovská rana prišla, keď ako 20-ročný náhle prišiel o otca. „Stratil som otca, svojho najlepšieho priateľa,“ priznal v diskusii Chuť žiť. Vtedy si siahol na dno, z ktorého ho dostal až herec Ľuboš Kostelný.