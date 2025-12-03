Katolíci, evanjelici, adventisti aj židia stáli bok po boku. Na Považí vzniklo niečo veľké a jedinečné - Dobré noviny
Katolíci, evanjelici, adventisti aj židia stáli bok po boku. Na Považí vzniklo niečo veľké a jedinečné
Katolíci, evanjelici, adventisti aj židia stáli bok po boku. Na Považí vzniklo niečo veľké a jedinečné

Veriaci viacerých náboženstiev na unikátnom zhromaždení Spolu za pokoj.
Veriaci viacerých náboženstiev na unikátnom zhromaždení Spolu za pokoj. — Foto: Facebook ECAV Trenčín

Zhromaždenie duší z rôznych náboženských tradícií ukazuje, ako môžu náboženstvá existovať bok po boku.

Spolu za pokoj – tak nazvali symbolické a jedinečné zhromaždenie v Trenčíne. „V jednom z najkrajších miest našej vlasti sa v nás zrodilo niečo výnimočné – stretnutie duší z rozličných náboženských tradícií,“ píše Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vo svojom príspevku na Facebooku. Na požehnaní v kostole Notre Dame sa stretli evanjelici, rímskokatolíci, gréckokatolíci, adventisti i členovia židovskej komunity. Spojila ich spoločná túžba modliť sa bok po boku – za pokoj, porozumenie a mier.

Požehnanie blízkosti.
Požehnanie blízkosti. Foto: Facebook ECAV Trenčín

Jediná túžba

V každom srdci zaznela rovnaká túžba. „Aby sa trápenie na našej zemi zastavilo, aby sa vojny skončili, aby sa nad Ukrajinou a každou roztrhanou krajinou pozdvihol mier. Keď sa srdce otvorí bratstvu s tým, kto verí inak, keď sa modlíme v jednom duchu za svetlo, ktoré prenikne tieňom vojny – to je už samo o sebe modlitba, ktorá stúpa do neba,“ uviedli na sociálnej sieti. Trenčín sa tak na jeden deň stal domovom tejto modlitby a mestom, kde sa zblížili ľudia s rôznymi vierovyznaniami.

„To, čo nás spojilo v ten deň, neboli len slová, ale hlboká sila porozumenia. Každá tradícia priniesla so sebou svoj dar – skrze svojich duchovných a veriacich, svoju múdrosť a láskavosť. Boli sme svedkami toho, ako sa z rozličnosti tvorí jednota, ako z mnohosti rastie jednota,“ opísali trenčianski evanjelici jedinečný duchovný zážitok.

Požehnanie blízkosti.
Požehnanie blízkosti. Foto: Facebook ECAV Trenčín

Evanjelici s vášňou pre osobný vzťah s Bohom, rímskokatolíci s hĺbkou tradície, gréckokatolíci s krásnou liturgiou, adventisti so skromnosťou a vernosťou, židia s ich starobylou múdrosťou a proroctvom – všetci vraj boli prítomní a rovnocenní. „To je ekumenizmus v jeho najčistejšej podobe, nie ako politika či kompromis, ale ako horúce srdce, ktoré kľúči pre druhého,“ uzavreli na sieti.

Prosba v mene tieňov vojen

