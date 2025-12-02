Vedia, že ich telám môže poriadne uškodiť. Takto sa počas zimy o seba starajú slávne ženy - Dobré noviny
Dobré noviny
Vedia, že ich telám môže poriadne uškodiť. Takto sa počas zimy o seba starajú slávne ženy
Vedia, že ich telám môže poriadne uškodiť. Takto sa počas zimy o seba starajú slávne ženy

Vpravo Oľga Záblacká.
Vpravo Oľga Záblacká. — Foto: Freepik.com, senivpetro, Instagram @ olgazablacka

Zima dáva zabrať nielen organizmu ako celku, ale aj pokožke, pleti či vlasom.

Hoci má zima veľa výhod, akú sú vianočné sviatky, sneh, lyžovačky a mnoho ďalšieho, vyberá si tiež obrovskú daň na organizme. Počas chladných mesiacov napríklad dostávajú zabrať pleť, pokožka, ale aj vlasy. Aj slávne osobnosti preto počas zimy a v období Vianoc menia svoje kozmetické rutiny, aby ich telá lepšie zvládali drsnejšie podmienky a počasie. Ako píše portál She Knows, o svoje tipy, ktoré zaručene fungujú, sa neváhali podeliť.

Herečka Hana Gregorová
5. Blake Lively

Herečka je známa svojou slávnou hrivou, takže jej kaderník Rod Ortega má šikovný tip proti chladu. Keďže ľudia v zime často nosia čiapky či iné pokrývky hlavy, ktoré môžu vlasy sploštiť, Ortega odporúča používať šampón, ktorý s tým dokáže bojovať. „Vždy je dobré meniť šampón v závislosti od ročného obdobia,“ povedal v rozhovore pre W Magazine.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Blake Lively (@blakelively)

„V zime môžete použiť šampón na zväčšenie objemu, pretože možno budete nosiť veľa čiapok, a v lete potom hydratačný šampón, pretože je viac slnka,“ odporúča hviezdny kaderník.

4. Charlize Theron

Len preto, že je menej slnka, neznamená to, že by ste mali vynechať SPF. Ultrafialové lúče stále prenikajú cez oblaky, čo znamená, že SPF je rovnako dôležitý ako v lete, tak aj v zime. Dobre si to uvedomuje aj slávna herečka. „Som obrovskou zástankyňou opaľovacích krémov. Obrovskou. Opaľovací krém nosím v zime, keď je daždivo a šedo – stále. A nielen SPF 15, nosím 50. Je to obrovská súčasť mojej hydratačnej rutiny,“ povedala pre Elle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dior Beauty Official (@diorbeauty)

3. Jessica Alba

Pre hviezdu filmov Fantastická štvorka zima znamená viac exfoliácie, aby sa odstránila odumretá a suchá pokožka a odhalili sa živšie vrstvy pod ňou, čo umožňuje lepšie vstrebávanie produktov na starostlivosť o pleť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jessica Alba (@jessicaalba)

„Zistila som, že moja pleť je v zime vždy veľmi suchá, takže je dôležité veľa peelingovať,“ povedala herečka v rozhovore pre The Telegraph. Hoci množstvo peelingu závisí od typu pleti, zdá sa, že Jessica Alba našla niečo, čo jej pomáha udržiavať pleť v zime žiarivú.

