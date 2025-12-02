Synovia Macaulaya Culkina videli Sám doma už niekoľkokrát. Doteraz netušia, že Kevina hrá ich otec - Dobré noviny
Synovia Macaulaya Culkina videli Sám doma už niekoľkokrát. Doteraz netušia, že Kevina hrá ich otec
Synovia Macaulaya Culkina videli Sám doma už niekoľkokrát. Doteraz netušia, že Kevina hrá ich otec

— Foto: Wikimedia Commons, Instagram @Macaulay Culkin

Od premiéry stále populárnej komédie prešlo už 35 rokov.

Pre niekoho bude už do konca života Kevin McCallister, pre iného Macaulay Culkin, ale pre svoje deti iba jednoducho otec. Culkin je hrdým otcom dvoch chlapcov - 4-ročného Dakotu a 3-ročného Carsona. Ako teraz s úsmevom priznal, hoci legendárnu komédiu Sám doma videli spolu už viackrát, netušia, že práve on je ten malý chlapec, ktorého rodičia zabudli doma. Nepovedal im to z jednoduchého dôvodu.

Turné s filmom

Culkin pri príležitosti 35. výročia od premiéry filmu vyrazil na špeciálne turné, na ktorom nostalgicky spomína na kultovú snímku. V čase, keď v nej hral, mal desať rokov. Počas slávnostného večera prvý raz prezradil, že so svojimi synmi sleduje tento film „veľmi často a deti ho naozaj milujú“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

Sám doma si púšťajú spoločne na streamovacej platforme, kde je stále dostupný a je to pre neho úplne nový zážitok. A čo hovoria na otcov výkon vo filme? „Nemajú ani potuchy, že som Kevin. Majú len 3 a 4 roky a chcem túto ilúziu udržať čo najdlhšie,“ vysvetlil Macaulay Culkin podľa portálu People.

Začína im dochádzať

Starší syn sa však dostáva do veku, keď si už začína spájať súvislosti a je otázkou času, kedy odhalí rodinné tajomstvo. Raz večer, keď ho ukladal do postele, opýtal sa otca na jeho súrodencov. Ten mu ukázal starú rodinnú fotografiu, na ktorej ich bolo všetkých sedem.

