Za mojím rozvodom nebol DiCaprio. Česká topmodelka Eva Herzigová po rokoch povedala pravdu
Za mojím rozvodom nebol DiCaprio. Česká topmodelka Eva Herzigová po rokoch povedala pravdu

Kariéra ma baví, ale už dávno si dobre uvedomujem, že každý časopis nakoniec zožltne na povale aj so mnou na obálke, priznala.

Keď sa česká supermodelka Eva Herzigová v roku 1996 vydala za bubeníka kapely Bon Jovi, vyzeralo to ako dosiahnutie amerického sna. Manželstvo s rockerom Ticom Torresom však vydržalo iba dva roky a rozchod sprevádzala lavína špekulácii o jej údajnom romániku s Leonardom DiCapriom. Rodáčka z Litvínova v rozhovore pre Belve teraz všetko uviedla na pravú mieru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakter je osud

Hviezdnu kariéru dcéry sekretárky a elektrikára odštartoval rok 1989, keď sa 16-ročná Eva zúčastnila súťaže pre mladé krásky, ktorú v Prahe organizovala francúzska modelingová agentúra. Herzigová súťaž krásy vyhrala, o pol roka už balila kufre do Paríža a už zakrátko fotila pre popredné svetové časopisy ako Vogue, Elle alebo Harper’s Bazaar. Úspech vraj prišiel preto, že bola vždy usmievavá, príjemná a vedela na seba upozorniť.

„Všetku tú drinu brala ako zábavu, čo jej nesmierne pomáhalo. A vždy dokázala myslieť dopredu – neuspokojovala sa s tým, čo je teraz, premýšľala nad tým, čo bude ďalej,“ vysvetľovala pre novinky.cz Herzigovej manažérka Milada Karasová. O mladú Evu sa vraj najviac bála mamička, otec vnímal modeling ako obrovskú životnú šancu. „Povedal mi: ,Evička, táto ponuka je tvoj biely kôň. Môžeš naň nasadnúť a niečo dokázať. Ak sme ťa vychovali dobre, niektoré veci nikdy neurobíš! Ak zle, aj tak je už neskoro. Nemôžeš mať rodičov večne za chrbtom!‘ A najlepšie na to mala babička: Charakter je osud!“ smiala sa pri spomienkach modelka.

Kauza s DiCapriom

Zatiaľ čo na mólach a pred fotoaparátmi išlo všetko ako po masle, v súkromnom živote hľadala toho pravého muža dlho. Bubeník skupiny Bon Jovi, Tico Torres, bol o 20 rokov starší o 20 centimetrov nižší a ich manželstvo po dvoch rokoch skončilo fiaskom. Bulvárne médiá vtedy písali o Evinom údajnom vzťahu s Leonardom DiCapriom, ktorý mal byť vraj dôvodom jej rozvodu.

