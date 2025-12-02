Pasce na vianočných trhoch vám pokazia zážitok a vyprázdnia peňaženku. Takto sa im šikovne vyhnúť - Dobré noviny
Pasce na vianočných trhoch vám pokazia zážitok a vyprázdnia peňaženku. Takto sa im šikovne vyhnúť
Pasce na vianočných trhoch vám pokazia zážitok a vyprázdnia peňaženku. Takto sa im šikovne vyhnúť

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini

Vianočná atmosféra je krásna, no ľahko vás pripraví o desiatky eur.

Vianočné trhy majú pre mnohých magickú silu – spojenie vôní, svetiel a hudby, ktoré si radi doprajeme každý rok. Lenže práve tam, kde je veľa ľudí a radosť z chvíľky prevláda nad pozornosťou, vzniká priestor na nepríjemné prekvapenia. Návšteva trhov sa tak môže rýchlo zmeniť na drahší zážitok, ako sme plánovali. Ako informuje portál StartitUP, oplatí sa poznať najčastejšie pasce, ktoré sa v adventnom čase na trhoch objavujú.

Skryté ceny a nečakané poplatky

Najčastejším problémom sú stánky, ktoré nemajú jasne uvedené ceny. Návštevník si tak vyberie jedlo či nápoj v domnení, že pôjde o bežnú sumu, no pri pokladni zistí, že zaplatí oveľa viac. Podľa portálu Daily News Hungary sa to deje najmä tam, kde chýbajú cenníky a predajcovia cenu určujú podľa okolností.

Ak predajca odmieta ukázať cenník alebo odpovedá nejasne, je to dôvod na zvýšenú opatrnosť. V takých chvíľach je dôležité trvať na tom, aby si návštevník overil gramáž, cenu aj to, čo presne kupuje.

Bez bloku ochranu nečakajte

Základná  podmienka férového predaja je pokladničný doklad. Napriek tomu sa na trhoch stále objavujú predajcovia, ktorí sa mu snažia vyhnúť – tvrdia, že pokladnica nefunguje alebo blok „nie je potrebný“.

Ako upozorňujú odborníci, bez bločku nie je možné reklamovať tovar ani sa domôcť nápravy. Platí jednoduché pravidlo: ak nie je pokladňa, nekupuj. Seriózny predajca nemá žiadny dôvod blok nevystaviť.

Pozor na kvalitu

K trhom neodmysliteľne patrí varené víno či tradičné pochúťky. No nie všetko, čo rozvoniava, je naozaj kvalitné. Niektoré stánky používajú lacné náhrady, mäso horšej kvality či víno nejasného pôvodu. Hygienici radia nebáť sa pýtať na základné otázky – napríklad z akej odrody víno pochádza. Ak je odpoveď vyhýbavá, môže to naznačovať pančovaný nápoj.

Rovnako dôležité je sledovať porcie. Niektoré pôsobia na pohľad väčšie, no v skutočnosti sú výrazne menšie. Oplatí sa pýtať na gramáž či poprosiť o malú ochutnávku. „Seriózny predajca by s tým nemal mať problém,“ znie opakované odporúčanie, ktoré v súvislosti s trhmi zaznieva každý rok.

Bratislavské vianočné trhy.
Koľko stojí cigánska a pohár punču? Takúto sumičku si pripravte na bratislavské vianočné trhy

Lacný tovar skrytý za remeslo

