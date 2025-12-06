Porozprával, ako sa mu podarilo schudnúť 90 kíl. Ernest Šarközi sa manželke Silvii viac páči s váhou navyše
Známy hudobník nebol nikdy štíhly, no manželka by ho za chudšieho nevymenila.
Nepatrí medzi chudých chlapov, no zdá sa, že jeho manželke Silvii to neprekáža. Skôr naopak. Tento týždeň sa hudobník a cimbalista Cigánskych diablov Ernest Šarközi objavil v jojkárskej kuchárskej šou Bez servítky a porozprával, ako sa mu pred rokmi podarilo schudnúť 90 kilogramov. Prezradil, čo mu vtedy pomohlo, ale aj to, ako na jeho štíhlejšiu verziu reagovala jeho manželka. Píše o tom Život.
Bol zvedavý, či to dokáže
Ernest a Silvia Šarköziovci sa spoznali ešte pred dlhými rokmi na bratislavskom konzervatóriu a odvtedy sú spolu. Tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise a tento rok oslávia už dokonca 30. výročie sobáša.
A hoci sú obaja nielen životní partneri, ale aj kolegovia, partnerskú ponorku vraj podľa vlastných slov zažívajú oveľa menej ako tú pracovnú. „Keď sa pohádame, väčšinou je to kvôli práci, keď niečo tvoríme. Každý má, samozrejme, svoj názor - aj ostatní členovia kapely. Ale my dvaja so Silviou si nebojíme vykričať veci, naše výmeny názorov sú ostrejšie,“ priznal v rozhovore pre Pravdu Ernest, ktorý uplynulý týždeň kuchtil v televíznej kuchárskej šou.
V nej si zaspomínal na obdobie, keď pred rokmi chcel byť štíhlejší a rozhodol sa preto, že zhodí niekoľko kilogramov. „Dal som sa na chudnutie preto, lebo som bol zvedavý, či to dokážem,“ priznal pred rokmi známy hudobník, ktorému sa to nakoniec aj podarilo.