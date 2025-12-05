Túžite po pravom predvianočnom lesku? Tajomstvá dokonale čistých okien sú skryté v jednoduchosti
Tá večná dilema: stierka či handra? Konečne poznáme odpoveď.
Aj vy sa vždy s príchodom nového ročného obdobia chystáte na veľké upratovanie? K tejto činnosti neodmysliteľne patrí aj umývanie okien, ktoré dokáže byť zradné najmä v zime. Portál zdravie.pluska.sk preto prináša rady, ako to zvládnuť bez zbytočných problémov a s úžasným výsledkom.
Ako začať?
Prvým problémom je niečo, čo počas iných ročných období nezažijeme – handrička môže zamrznúť. Odborníci radia, aby sme okná neumývali, kým teplota nestúpne aspoň nad dva stupne Celzia. Pozor si treba dať aj na silný vietor. Ten totiž ochladzuje sklo, takže saponát má tendenciu schnúť nerovnomerne.
Pri umývaní okien by sme nemali podceniť ani zrážky. Vysoká vlhkosť vzduchu totiž spomaľuje schnutie. Použiť by sme mali vlažnú, nie horúcu vodu. Ak by sme to totiž s teplotou vody prehnali, mohli by sme spôsobiť prasknutie skla.
Na postupe záleží
Umývať by sme mali skôr v popoludňajších hodinách, keď je sklo o niečo teplejšie, a do vody treba pridať trochu liehu alebo octu, aby nezamrzla. Ako prvé by sme mali zotrieť rámy a parapety, aby špina nestekala po skle.
„Ak je sklo veľmi studené, prebehnite po ňom mierne navlhčenou handrou, aby sa teplota zjednotila. Špongiou alebo handrou umyte sklo zhora nadol. Následne použite gumovú stierku. V zime je to najlepší spôsob, ako zabrániť šmuhám,“ opísal portál vhodný postup. Nemusíte sa preto rozhodovať, či použiť handričku či stierku – ak ich použijete v správnom poradí, umocníte ich silu.
Jednoduchá kombinácia
Pozor si dajte aj na ďalšiu dôležitú vec.