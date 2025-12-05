Túžite po pravom predvianočnom lesku? Tajomstvá dokonale čistých okien sú skryté v jednoduchosti - Dobré noviny
Túžite po pravom predvianočnom lesku? Tajomstvá dokonale čistých okien sú skryté v jednoduchosti
Túžite po pravom predvianočnom lesku? Tajomstvá dokonale čistých okien sú skryté v jednoduchosti

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: Pexels: Arefin Shamsul, Polina Tankilevitch

Tá večná dilema: stierka či handra? Konečne poznáme odpoveď.

Aj vy sa vždy s príchodom nového ročného obdobia chystáte na veľké upratovanie? K tejto činnosti neodmysliteľne patrí aj umývanie okien, ktoré dokáže byť zradné najmä v zime. Portál zdravie.pluska.sk preto prináša rady, ako to zvládnuť bez zbytočných problémov a s úžasným výsledkom.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Crystal Chabot

Ako začať?

Prvým problémom je niečo, čo počas iných ročných období nezažijeme – handrička môže zamrznúť. Odborníci radia, aby sme okná neumývali, kým teplota nestúpne aspoň nad dva stupne Celzia. Pozor si treba dať aj na silný vietor. Ten totiž ochladzuje sklo, takže saponát má tendenciu schnúť nerovnomerne.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pexels: Patrick Jaradol

Pri umývaní okien by sme nemali podceniť ani zrážky. Vysoká vlhkosť vzduchu totiž spomaľuje schnutie. Použiť by sme mali vlažnú, nie horúcu vodu. Ak by sme to totiž s teplotou vody prehnali, mohli by sme spôsobiť prasknutie skla.

Na postupe záleží

Umývať by sme mali skôr v popoludňajších hodinách, keď je sklo o niečo teplejšie, a do vody treba pridať trochu liehu alebo octu, aby nezamrzla. Ako prvé by sme mali zotrieť rámy a parapety, aby špina nestekala po skle.

Na ktoré spotrebiče pri upratovaní zabúdame?
Prečítajte si tiež: Upratovačky vyšli s farbou von: Tieto tri veci ľudia nikdy nevyčistia dostatočne, hazardujú tak so životom

„Ak je sklo veľmi studené, prebehnite po ňom mierne navlhčenou handrou, aby sa teplota zjednotila. Špongiou alebo handrou umyte sklo zhora nadol. Následne použite gumovú stierku. V zime je to najlepší spôsob, ako zabrániť šmuhám,“ opísal portál vhodný postup. Nemusíte sa preto rozhodovať, či použiť handričku či stierku  ak ich použijete v správnom poradí, umocníte ich silu. 

Jednoduchá kombinácia

Pozor si dajte aj na ďalšiu dôležitú vec.

