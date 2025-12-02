Ležal na podlahe a zúfalo volal o pomoc. Muža zo Spišskej Novej Vsi zachránili balkónoví hrdinovia - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ležal na podlahe a zúfalo volal o pomoc. Muža zo Spišskej Novej Vsi zachránili balkónoví hrdinovia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Petra Vlhová.

Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená.

Ľudia odpadávali a spali jej pred bytom. Martina Schindlerová našla pokoj pri deťoch, ktoré učí dve veci

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Juraj Valach so synom Jergušom a s manželkou Simonou.

Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Simonka bola čistá duša. Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

SLEDUJE NÁS 206 992 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ležal na podlahe a zúfalo volal o pomoc. Muža zo Spišskej Novej Vsi zachránili balkónoví hrdinovia

— Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Hrdinská reakcia zabránila tragédii.

Keď z jedného z bytov v paneláku v Spišskej Novej Vsi zaznelo zúfalé volanie o pomoc, susedia spozorneli. Volanie neprichádzalo len raz. Ozývalo sa opakovane a prerušovalo bežné ticho obytného domu. Nik nevedel, čo sa za zatvorenými dverami deje, no tušili, že si situácia vyžaduje rýchlu reakciu a rozhodnosť. Záchrana prišla práve včas.

Volanie, ktoré neignorovali

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, jeden z obyvateľov neváhal a zúfalé volanie o pomoc z jedného z bytov v Spišskej Novej Vsi nahlásil na tiesňovej linke.

Foto: Facebook Polícia Slovenskej republiky

„Už na chodbe policajti počuli opakované volanie o pomoc, no z bytu neprichádzala žiadna odpoveď. Suseda policajtom uviedla, že v inkriminovanom byte žije sám zdravotne postihnutý muž, ktorý už niekoľko dní má otvorené balkónové dvere,“ opísala polícia. Obavy o jeho život tak začali narastať.

Nebezpečný manéver cez balkón

Keďže na výzvy nik nereagoval, policajti sa rozhodli konať okamžite. Jeden zo zasahujúcich sa bez akéhokoľvek váhania rozhodol dostať do bytu iným spôsobom – cez balkón susedov. Byt, v ktorom sa ozýval hlas, bol na vyššom poschodí, čo zásah robilo ešte náročnejším a rizikovejším.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z KOŠICKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Košíc

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…