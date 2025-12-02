Ležal na podlahe a zúfalo volal o pomoc. Muža zo Spišskej Novej Vsi zachránili balkónoví hrdinovia
Hrdinská reakcia zabránila tragédii.
Keď z jedného z bytov v paneláku v Spišskej Novej Vsi zaznelo zúfalé volanie o pomoc, susedia spozorneli. Volanie neprichádzalo len raz. Ozývalo sa opakovane a prerušovalo bežné ticho obytného domu. Nik nevedel, čo sa za zatvorenými dverami deje, no tušili, že si situácia vyžaduje rýchlu reakciu a rozhodnosť. Záchrana prišla práve včas.
Volanie, ktoré neignorovali
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, jeden z obyvateľov neváhal a zúfalé volanie o pomoc z jedného z bytov v Spišskej Novej Vsi nahlásil na tiesňovej linke.
„Už na chodbe policajti počuli opakované volanie o pomoc, no z bytu neprichádzala žiadna odpoveď. Suseda policajtom uviedla, že v inkriminovanom byte žije sám zdravotne postihnutý muž, ktorý už niekoľko dní má otvorené balkónové dvere,“ opísala polícia. Obavy o jeho život tak začali narastať.
Nebezpečný manéver cez balkón
Keďže na výzvy nik nereagoval, policajti sa rozhodli konať okamžite. Jeden zo zasahujúcich sa bez akéhokoľvek váhania rozhodol dostať do bytu iným spôsobom – cez balkón susedov. Byt, v ktorom sa ozýval hlas, bol na vyššom poschodí, čo zásah robilo ešte náročnejším a rizikovejším.