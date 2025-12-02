Je domáci, zdravší a odľahčený. Parížsky šalát Viki z MasterChefa sa bude hodiť aj tým, ktorí chudnú - Dobré noviny
Je domáci, zdravší a odľahčený. Parížsky šalát Viki z MasterChefa sa bude hodiť aj tým, ktorí chudnú
Je domáci, zdravší a odľahčený. Parížsky šalát Viki z MasterChefa sa bude hodiť aj tým, ktorí chudnú

Viktorie Lipovčanová a jej parížsky šalát.
Viktorie Lipovčanová a jej parížsky šalát. — Foto: Instagram/viktorie_hrazdilkova

Stačí pár ingrediencií vymeniť za zdravšie a obľúbená pochúťka vo fit verzii je na svete.

V súťaži MasterChef sa prebojovala až do TOP 7 a dnes u nej hľadajú inšpiráciu vo varení tisíce ľudí. Pre Viki Lipovčanovú je však najväčšou odmenou fakt, že mnohých motivuje žiť zdravšie. Je certifikovanou osobnou trénerkou, ktorá sa aj náležite stravuje a svojím prístupom k jedlu je pre viacerých vzorom.

Nejde jej o dokonalý zovňajšok

„Môj Instagram vznikol asi v roku 2014. Zo začiatku som si fotila a spisovala zdravé recepty a postupne môj obsah začalo sledovať viac ľudí, ktorí mi občas písali, že som ich k inšpirovala k zmene vlastnej životosprávy. To bola pre mňa veľká motivácia,“ vysvetlila obľúbená kuchárka v rozhovore pre magazín Proženy.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktorie Lipovčanová (@viktorie_hrazdilkova)

Kuchárske remeslo miluje už od detstva, na gymnáziu bola dokonca obľúbená aj preto, že spolužiakom občas napiekla a dnes dokáže aj to najmenej zdravé jedlo premeniť na pochúťku, ktorú si môže dopriať úplne každý. Inak to nebolo ani v prípade legendárneho parížskeho šalátu.

Eva Rysová / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Recept mala od vnuka z Kanady. Parížska polievka Evy Rysovej je plná vitamínov a zregeneruje každý žalúdok

„Parižák v domácej, zdravšej a odľahčenej verzii. Hodí sa, keď chceš jesť zdravo alebo napríklad vtedy, keď chudneš,“ vysvetlila vo svojom videorecepte na Instagrame Viki, ktorá svojim sledujúcim zdôrazňuje, že to celé nie je o dokonalom zovňajšku, ale o zdravom prístupe k jedlu, k pohybu a k sebe samému.

Fit parížsky šalát podľa Viki z MasterChefa:

