Je domáci, zdravší a odľahčený. Parížsky šalát Viki z MasterChefa sa bude hodiť aj tým, ktorí chudnú
Stačí pár ingrediencií vymeniť za zdravšie a obľúbená pochúťka vo fit verzii je na svete.
V súťaži MasterChef sa prebojovala až do TOP 7 a dnes u nej hľadajú inšpiráciu vo varení tisíce ľudí. Pre Viki Lipovčanovú je však najväčšou odmenou fakt, že mnohých motivuje žiť zdravšie. Je certifikovanou osobnou trénerkou, ktorá sa aj náležite stravuje a svojím prístupom k jedlu je pre viacerých vzorom.
Nejde jej o dokonalý zovňajšok
„Môj Instagram vznikol asi v roku 2014. Zo začiatku som si fotila a spisovala zdravé recepty a postupne môj obsah začalo sledovať viac ľudí, ktorí mi občas písali, že som ich k inšpirovala k zmene vlastnej životosprávy. To bola pre mňa veľká motivácia,“ vysvetlila obľúbená kuchárka v rozhovore pre magazín Proženy.cz.
Kuchárske remeslo miluje už od detstva, na gymnáziu bola dokonca obľúbená aj preto, že spolužiakom občas napiekla a dnes dokáže aj to najmenej zdravé jedlo premeniť na pochúťku, ktorú si môže dopriať úplne každý. Inak to nebolo ani v prípade legendárneho parížskeho šalátu.
„Parižák v domácej, zdravšej a odľahčenej verzii. Hodí sa, keď chceš jesť zdravo alebo napríklad vtedy, keď chudneš,“ vysvetlila vo svojom videorecepte na Instagrame Viki, ktorá svojim sledujúcim zdôrazňuje, že to celé nie je o dokonalom zovňajšku, ale o zdravom prístupe k jedlu, k pohybu a k sebe samému.