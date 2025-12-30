Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

David Gránský sa stal znova otcom.

Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

SLEDUJE NÁS 206 870 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou
Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou — Foto: Instagram/rastosokol (TV Markíza promo fotografia)

S bývalou manželkou Katarínou bol moderátor ženatý bezmála desaťročia.

Keď sa po 27 rokoch skončilo jeho manželstvo s Katarínou, dosť ho to zobralo. Moderátor Rasťo Sokol, ktorého televízni diváci poznajú z vedomostnej relácie Dobre vedieť, postupom času priznal, že sa s rozchodom musel dlho vyrovnávať. Život sa mu dramaticky zmenil a to, čo nasledovalo, nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou. Šťastie sa naňho usmialo až v momente, keď sa zoznámil so slobodnou mamičkou Erikou. Obľúbený moderátor pri nej nabral druhý dych a nielen to – dnes so svojou láskou vychováva synčeka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rasťo Sokol (@rastosokol)

Na obrazovke odmalička

Rasťo Sokol už ako malý chlapec sníval o tom, že bude športovcom alebo hercom. „Hokej som miloval. Zladiť tréningy a filmovačky by však bolo nereálne a niečoho by som sa v závere aj tak musel vzdať, tak som s hokejom skončil skôr, ako som poriadne začal,“ prezradil so smiechom v rozhovore pre Korzár Rasťo, ktorého už v detstve najviac zo všetkého oslovilo práve herectvo.

„Na obrazovke som bol odmalička. Už v štyroch rokoch som bol v družine uja Doremifáka, neskôr aj v pondelkových inscenáciách. Jednoducho som bol pri fachu,“ zaspomínal si na svoje začiatky na televíznej obrazovke.

Mal rešpekt

Po strednej škole sa napokon rozhodol, že chce ísť herectvo i študovať. „Žiaľ, neuspel som, ale boli tam práve vtedy aj zo Slovenského rozhlasu a hľadali do hlásateľského kolektívu nejaké hlasy, no a tam som uspel,“ priznal známy moderátor. V rozhlase nakoniec zostal 20 rokov a popri tom sa vypracoval aj na slušného dabingového herca. Diváci môžu počuť jeho hlasom hovoriť napríklad rozprávkového zlobra Shreka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rasťo Sokol (@rastosokol)

V ostatných rokoch si ho však všetci zrejme najviac spájajú s vedomostnou reláciou Dobre vedieť, vďaka ktorej jeho kariéra zaznamenala veľký posun. „Mal som trochu rešpekt a zvažoval som, či mám do toho ísť. Nakoniec som sa rozhodol, že to vyskúšam. Som rád, že relácia ľudí baví a niečo sa aj dozvedia,“ uviedol pre Korzár.

Niekomu to vyjde, niekomu, žiaľ, nie

Dlhé roky sa Rasťovi Sokolovi darilo nielen v práci, ale šťastný bol podľa všetkého aj v súkromí. Manželku Katarínu si bral, keď mal len 21 rokov, a spoločne potom vychovávali aj dve deti. Vo vzťahu si síce prešli viacerými krízami, no vždy ich dokázali ustáť. Potom však prišla jedna, cez ktorú sa už nepreniesli.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…