Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike
S bývalou manželkou Katarínou bol moderátor ženatý bezmála desaťročia.
Keď sa po 27 rokoch skončilo jeho manželstvo s Katarínou, dosť ho to zobralo. Moderátor Rasťo Sokol, ktorého televízni diváci poznajú z vedomostnej relácie Dobre vedieť, postupom času priznal, že sa s rozchodom musel dlho vyrovnávať. Život sa mu dramaticky zmenil a to, čo nasledovalo, nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou. Šťastie sa naňho usmialo až v momente, keď sa zoznámil so slobodnou mamičkou Erikou. Obľúbený moderátor pri nej nabral druhý dych a nielen to – dnes so svojou láskou vychováva synčeka.
Na obrazovke odmalička
Rasťo Sokol už ako malý chlapec sníval o tom, že bude športovcom alebo hercom. „Hokej som miloval. Zladiť tréningy a filmovačky by však bolo nereálne a niečoho by som sa v závere aj tak musel vzdať, tak som s hokejom skončil skôr, ako som poriadne začal,“ prezradil so smiechom v rozhovore pre Korzár Rasťo, ktorého už v detstve najviac zo všetkého oslovilo práve herectvo.
„Na obrazovke som bol odmalička. Už v štyroch rokoch som bol v družine uja Doremifáka, neskôr aj v pondelkových inscenáciách. Jednoducho som bol pri fachu,“ zaspomínal si na svoje začiatky na televíznej obrazovke.
Mal rešpekt
Po strednej škole sa napokon rozhodol, že chce ísť herectvo i študovať. „Žiaľ, neuspel som, ale boli tam práve vtedy aj zo Slovenského rozhlasu a hľadali do hlásateľského kolektívu nejaké hlasy, no a tam som uspel,“ priznal známy moderátor. V rozhlase nakoniec zostal 20 rokov a popri tom sa vypracoval aj na slušného dabingového herca. Diváci môžu počuť jeho hlasom hovoriť napríklad rozprávkového zlobra Shreka.
V ostatných rokoch si ho však všetci zrejme najviac spájajú s vedomostnou reláciou Dobre vedieť, vďaka ktorej jeho kariéra zaznamenala veľký posun. „Mal som trochu rešpekt a zvažoval som, či mám do toho ísť. Nakoniec som sa rozhodol, že to vyskúšam. Som rád, že relácia ľudí baví a niečo sa aj dozvedia,“ uviedol pre Korzár.
Niekomu to vyjde, niekomu, žiaľ, nie
Dlhé roky sa Rasťovi Sokolovi darilo nielen v práci, ale šťastný bol podľa všetkého aj v súkromí. Manželku Katarínu si bral, keď mal len 21 rokov, a spoločne potom vychovávali aj dve deti. Vo vzťahu si síce prešli viacerými krízami, no vždy ich dokázali ustáť. Potom však prišla jedna, cez ktorú sa už nepreniesli.