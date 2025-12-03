Strýko ju strašil, že jej odreže nos. Anna Polívková chcela ísť na plastiku, no zmenila by svoj osud
V jednom momente seriózne uvažovala nad plastickou operáciou.
Na pôrodnej sále všetci jasali, keď na svet prišlo krásne dievčatko, ktoré meralo 55 centimetrov a vážilo necelé tri kilogramy. Jednoducho ideálne bábätko. „Ale pre mňa to bolo sklamanie. Asi deň som bola naštvaná,“ priznávala česká herečka Evelyn Steimarová, keď sa im s Bolkom Polívkom narodila dcéra Anna. Obaja herci totiž chceli syna a z narodenia dcéry najskôr nemali takú radosť. Vtedy ešte netušili, že Anna Polívková zdedí po mamičke pôvab a po otcovi nielen geniálny herecký talent, ale aj typický „polívkovský“ nos, z ktorého mala poriadne mindráky.
Nosatý chlapec s modrými očami
Anna Polívková sa narodila mame Evelyn, pre ktorú stratil hlavu aj Karel Gott. Evelyn Steimarová bola práve vo vzťahu, keď pri natáčaní filmu Balady pre banditu spoznala Bolka Polívku. „Na pľaci pod stromom sedel nosatý chlapec, o ktorom mi povedali, že je to veľmi dobrý herec z Brna, a pozeral na mňa prenikavými modrými očami... Bola som stratená,“ spomínala pre český Deník Steimerová, ktorá priznala, že pre aféru s Polívkom s ňou mnohí kolegovia už neprehovorili.
„Pepa Somr mi to dlho neodpustil, polovica kolegov so mnou nehovorila a ja som sa im ani nečudovala. Lenže láska má veľa podôb a táto bola ako smršť. Život so mnou zamával – ako občas s každým. Zostali sme spolu, za rok som mala Aničku,“ povedala herečka, ktorá sa narodením dcéry Anna stala dvojnásobnou mamou. Bolek Polívka po rokoch k fotografii dcéry Aničky napísal jediné: „Dieťa vášne. Dieťa Balady pre banditu.“
Skoro dostala mŕtvicu
Vzťah dvoch hercov nevydržal a Steimarová neskôr priznala, že dokázala získať každého muža, ktorého chcela. „S chlapmi som si vždy mohla robiť, čo som chcela, ale určite to nebolo krásou. Že vraj som vtipná. Krásna žena, keď je hlúpa, a to platí aj u chlapov, vás začne nudiť,“ vysvetlila nevlastná sestra herca Jiřího Kodeta. Hoci celá rodina žila herectvom, Steimarová nechcela, aby sa touto cestou vydala aj jej dcéra Anna. „Aničku pripravila na konzervatórium tajne mama. Až tesne pred skúškami sa mi priznala, že to skúsi miesto gymnázia. Skoro som dostala mŕtvicu,“ hovorila otvorene Steimarová.