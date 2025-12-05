Na papieri sme dospelí v osemnástke, skutočnosť je iná. Vedci prišli so zásadným zistením o mozgu
Nielen telo má svoje vývojové fázy.
Vývojové štádia ľudského tela poznajú už žiaci štvrtého ročníka. Vedeli ste však, že aj mozog si počas života prechádza niekoľkými etapami? Vedci ich zmapovali a zistili, že biologická dospelosť tohto orgánu ani zďaleka nenastáva v osemnástom roku.
Mozog nie je zaseknutý v nemennej a stabilnej celoživotnej etape. Podobne ako zvyšok tela, aj on sa vyvíja. „Keď sa pozrieme späť, mnohí z nás majú pocit, že naše životy boli charakterizované rôznymi fázami. Ukazuje sa, že aj mozog prechádza týmito fázami,“ vraví autor novej štúdie, profesor Duncan Astle, pre The Guardian. Vedci z Cambridgskej univerzity porovnali takmer 4000 skenov ľudských mozgov vo veku od 1 do 99 rokov a ukázalo sa, že prechádzajú piatimi etapami vývoja. Podarilo sa im tak zmapovať štyri významné momenty, kedy sa mení usporiadanie neuronových sietí.
Kedy nastáva biologická dospelosť?
Päť fáz je rozdelených štyrmi kľúčovými momentmi a každá má svoje špecifiká. Prvé roky života (od 0 do 9 rokov) sú obdobím akéhosi intenzívneho usporadúvania synapsií. Od 9. do 32. roku v mozgu prebieha fáza, ktorá by sa dala nazvať dospievaním alebo adolescenciou mozgu. V tejto etape sa zvyšuje efektivita mozgových prepojení a posilňujú sa biela a sivá hmota. Až po tomto období dospievania by sa človek mal stať mentálne stabilnejším. Od tej chvíle by fáza dospelosti mala trvať viac ako tri dekády.
Tretí zlomový bod prichádza vo veku okolo 66 rokov a označuje začiatok fázy „predčasného starnutia“ architektúry mozgu. Trvá približne do 83. roku, keď hovoríme o hranici neskorého starnutia.
Mozog nikdy nestojí na jednom mieste
Dospelosť nie je jednorazový míľnik, ale dlhá cesta plná premien.