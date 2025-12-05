Na papieri sme dospelí v osemnástke, skutočnosť je iná. Vedci prišli so zásadným zistením o mozgu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na papieri sme dospelí v osemnástke, skutočnosť je iná. Vedci prišli so zásadným zistením o mozgu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Mario Cimarro / Bronislava Gregušová

Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jakub Švec v seriáli Sľub.

Keď padol na dno, zakročil Ľuboš Kostelný. Jakub Švec porazil temnotu a život má vo vlastných rukách

Princ Charles na Slovensku v novembri 2000 / Kráľ Karol III. v rozhovore so Slovenkou

Slovensko si veľmi dobre pamätám, šokoval kráľ Karol. Omrzli mu u nás ruky, na ľuďoch si všimol jednu vec

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Katarína Balážiová / S partnerom Ariánom

Otec si po páde nepamätal, že je jeho dcéra. Moderátorka Becca dnes žiari pri o dekádu mladšom Ariánovi

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

SLEDUJE NÁS 206 985 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na papieri sme dospelí v osemnástke, skutočnosť je iná. Vedci prišli so zásadným zistením o mozgu

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Unsplash @Buddhi Kumar, Pexels @Alena Darmel

Nielen telo má svoje vývojové fázy.

Vývojové štádia ľudského tela poznajú už žiaci štvrtého ročníka. Vedeli ste však, že aj mozog si počas života prechádza niekoľkými etapami? Vedci ich zmapovali a zistili, že biologická dospelosť tohto orgánu ani zďaleka nenastáva v osemnástom roku.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Paola Aguilar

Mozog nie je zaseknutý v nemennej a stabilnej celoživotnej etape. Podobne ako zvyšok tela, aj on sa vyvíja. „Keď sa pozrieme späť, mnohí z nás majú pocit, že naše životy boli charakterizované rôznymi fázami. Ukazuje sa, že aj mozog prechádza týmito fázami,“ vraví autor novej štúdie, profesor Duncan Astle, pre The Guardian. Vedci z Cambridgskej univerzity porovnali takmer 4000 skenov ľudských mozgov vo veku od 1 do 99 rokov a ukázalo sa, že prechádzajú piatimi etapami vývoja. Podarilo sa im tak zmapovať štyri významné momenty, kedy sa mení usporiadanie neuronových sietí.

Prečítajte si tiež: Upokojíte mozog a ihneď zaspíte ako bábätko. Lekár odhalil trik pre nevyspatých, ktorý si zamilujete

Kedy nastáva biologická dospelosť?

Päť fáz je rozdelených štyrmi kľúčovými momentmi a každá má svoje špecifiká. Prvé roky života (od 0 do 9 rokov) sú obdobím akéhosi intenzívneho usporadúvania synapsií. Od 9. do 32. roku v mozgu prebieha fáza, ktorá by sa dala nazvať dospievaním alebo adolescenciou mozgu. V tejto etape sa zvyšuje efektivita mozgových prepojení a posilňujú sa biela a sivá hmota. Až po tomto období dospievania by sa človek mal stať mentálne stabilnejším. Od tej chvíle by fáza dospelosti mala trvať viac ako tri dekády.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Pixabay: geralt

Tretí zlomový bod prichádza vo veku okolo 66 rokov a označuje začiatok fázy „predčasného starnutia“ architektúry mozgu. Trvá približne do 83. roku, keď hovoríme o hranici neskorého starnutia.

Mozog nikdy nestojí na jednom mieste

Dospelosť nie je jednorazový míľnik, ale dlhá cesta plná premien.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…