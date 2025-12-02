Poznal ženy, ktoré robia zo života peklo. Martin Nikodým našiel šťastie až pri Maťke s mandľovými očami - Dobré noviny
Dobré noviny
Poznal ženy, ktoré robia zo života peklo. Martin Nikodým našiel šťastie až pri Maťke s mandľovými očami
Poznal ženy, ktoré robia zo života peklo. Martin Nikodým našiel šťastie až pri Maťke s mandľovými očami

Martin Nikodým s partnerkou Maťkou.
Martin Nikodým s partnerkou Maťkou. — Foto: Instagram - @martinnikodymofficial

Poznal ženy, ktoré robia zo života peklo.

„Som známy slovenský moderátor a hľadám ženu na seriózny vzťah,“ napísal počas natáčania šou Milujem Slovensko na papier Dano Dangl a odkaz pripol na chrbát Martina Nikodýma. Obľúbený moderátor sa nad kanadským žartíkom iba zasmial a neskôr otvorene priznal, že aktívne už lásku nehľadá a vôbec nie na zoznamke. V momente, keď si zvykol na to byť sám, mu do života prišla žena, pri ktorej sa opýtal jediné: „A ty si kde bola doteraz?“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MartinNikodym (@martinnikodymofficial)

Vzťah sa naplnil

„Uznávam, že som už zažil všeličo,“ povedal Martin Nikodým v podcaste To nerieš, moja s Katkou Brychtovou a Zuzanou Vačkovou, v ktorom otvorene prehovoril o svojich vzťahoch. „Môj prvý vzťah trval nejakých osem rokov, ja som mal 20 rokov a bol veľmi pekný. Nič mu vôbec nechýbalo, no jedného dňa som sa zobudil a mal som pocit, že ten vzťah sa naplnil. Nič zlé sa nestalo, len ja som mal už pocit, že nemám dať čo viac,“ spomínal moderátor, ktorý neoľutoval ani jeden zo svojich vzťahov.

Martin Nikodým.
Prečítajte si tiež: Po rozvode si nevyhadzovali veci z okna. Martin Nikodým obdivuje ženy, ktoré nepotrebujú boha uznania

„Ja sa dívam dopredu, pre nejaký dôvod sa to stalo a vzápätí prišli na svet moje dve deti,“ spomínal na manželstvo s Michaelou, s ktorou vychovávali syna Adama a dcérku Emmu. Keď sa neskôr rozvádzali, mnohí ho obviňovali, že rodinný život ho prestal baviť a chcel si užívať, ale podľa neho to nebola pravda. Jednoducho žili v dvoch odlišných svetoch a ten jeho bol priveľmi rýchly. Všetko v jeho živote vraj malo význam, a tak to bolo aj s rozvodom.

Robiť zo života peklo

Svoje životné partnerky nechcel porovnávať, no myslí si, že človek si vyberá istý typ partnerov, kým si neprejde istou lekciou a neuvedomí si, čo mu tieto vzťahy chcú povedať. Niektoré ženy sa podľa neho prepínajú do zvláštneho módu, kedy sa rozhodnú robiť zo života peklo.

