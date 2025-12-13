Tento recept prežil stáročia. Východniarska mačanka Kataríny Nádaskej neodmysliteľne patrila k Vianociam
Najlepšie chutí, keď sa podáva s chlebom alebo bielym koláčom.
Nie je veľkou fanúšičkou domácich prác, ale má okolo seba šikovných blízkych, vďaka ktorým si nič nemusí vyčítať. V domácnosti Kataríny Nádaskej pred sviatkami zvykol vypekať najmä syn Gorazd a v kuchyni bol doma aj etnologičkin bývalý manžel, s ktorým má aj po rozvode výborný vzťah.
„Napriek tomu, že teoreticky píšem aj o jedle, strave, o slovenskom kulinárstve, nie som veľmi zručná v kuchyni,“ s úsmevom priznala najznámejšia slovenská etnologička pre Portrét TA3. Vedomostí o strave našich predkov má však neúrekom a niektoré z týchto tradičných receptov spísala aj do jednej zo svojich kníh.
Dôkladne vysvetlila aj postup, vďaka ktorému môžete svoj sviatočný stôl obohatiť o tradičné vianočné jedlo obyvateľov Ohradzian. Mačanku zvykli na štedrovečerné stoly klásť už koncom 19. storočia a aj napriek tomu, že ide o jedlo skladajúce sa z minima surovín, dodnes si jej chuť počas sviatkov vychutnávajú ľudia po celom Slovensku.