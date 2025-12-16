Sláva a peniaze si vypýtali svoju daň. Hviezda filmu Kučeravá Sue prehovorila o náročnom životnom boji
Bývalá detská hviezda otvorila citlivú tému na svojom blogu.
Nejeden z vás si iste spomína na rozkošné kučeravé dievčatko z vianočnej klasiky Kučeravá Sue, ktoré si svojou detskou úprimnosťou okamžite získalo srdcia divákov po celom svete. Herečku Alisan Porter, ktorá prostoreké dievčatko stvárnila, film preslávil. Sláva a peniaze si ale vypýtali aj svoju daň.
Umelkyňa totiž roky bojovala so závislosťou od alkoholu a drog. O tejto citlivej téme otvorene prehovorila na svojom blogu The Lil' Mamas ešte pred niekoľkými rokmi s tým, že ak svojou úprimnou spoveďou a bojom pomôže čo i len jednej detskej hviezde či matke, tak to bude stáť za to, píše magazín People.
Dieťa rabína a trénerky
Alisan Porter sa narodila vo Worcesteri v štáte Massachusetts do židovskej rodiny. Ako ďalej informuje portál csfd.sk, jej otec Joseph Klein bol prominentný rabín, ktorý prevádzkoval Charlotte Klein Center, a jej matka Laura bola tanečnou trénerkou. Niet teda divu, že dcéra po rodičoch podedila umelecké sklony.
Keď ju raz v detstve jeden producent počul spievať v hotelovej hale, okamžite ho zaujala. Jej kariéra sa už potom rozbehla naplno a v 18 rokoch sa presťahovala do New Yorku, aby tam vystupovala na divadelných doskách na Brodwayi.
Životná úloha
Diváci po celom svete si ju však najviac spájajú s rolou chutného kučeravého dievčatka vo filmovej vianočnej klasike Kučeravá Sue, ktorá v jej živote naozaj znamenala veľký prelom.
So slávou a peniazmi však prišla aj závislosť od alkoholu a drog, o ktorej herečka po prvýkrát otvorene prehovorila pred niekoľkými rokmi na svojom blogu.